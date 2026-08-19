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Οι εγκαταστάσεις αυτές προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας και διαθέτουν σταθερή θερμοκρασία, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως καταφύγια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή καταστροφών.

Οι πελάτες έχουν ήδη αρχίσει να υπογράφουν μισθώσεις διάρκειας 99 ετών για τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία από το επόμενο έτος.

Η αυξανόμενη παγκόσμια αστάθεια ενισχύει τη ζήτηση για τέτοιες υποδομές, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να επενδύουν συστηματικά σε καταφύγια για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους.

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Με κόστος που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ, οι υπερπλούσιοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα απόρθητο υπόγειο θησαυροφυλάκιο, κρυμμένο σε βάθος άνω των 100 μέτρων κάτω από τις ελβετικές Άλπεις, σύμφωνα με τη DailyMail.

Η εταιρεία Brünig Mega Safe σχεδιάζει να κατασκευάσει έως και 25 ειδικά διαμορφωμένους χώρους στον ασβεστολιθικό όγκο του Brünig, με στόχο την ασφαλή αποθήκευση πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων, από έργα τέχνης και συλλεκτικά αυτοκίνητα έως κρασιά.

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Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, ενώ το επίπεδο προστασίας των εγκαταστάσεων θα είναι αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόζεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, με τους πελάτες να υποβάλλονται σε διαδοχικούς ελέγχους πριν εισέλθουν στις εγκαταστάσεις, οι λεπτομέρειες των οποίων παραμένουν απόρρητες.

🇨🇭 Des milliardaires fuient Dubaï pour enterrer leurs fortunes au cœur des Alpes suisses !



🏔️ Thomas Gasser, fondateur de Brünig Mega Safe AG, creuse des galeries à 100 mètres sous terre à Lungern pour créer des coffres-forts ultra-sécurisés.



💰 Chaque caverne se vend au… pic.twitter.com/2FwNEbU4es August 17, 2026

Θησαυροφυλάκια αλλά και καταφύγια για έκτακτες ανάγκες

Χάρη στο βάθος στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις, η φυσική θερμοκρασία στο εσωτερικό τους θα διατηρείται στους 13 βαθμούς Κελσίου, συνθήκη ιδανική για τη φύλαξη κρασιών και έργων τέχνης. Ωστόσο, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αστάθεια και εντάσεις μεταξύ κρατών, σε συνδυασμό με την απειλή της κλιματικής αλλαγής, οι υπόγειοι θάλαμοι προτείνονται επίσης ως χώροι στους οποίους οι άνθρωποι θα μπορούσαν να καταφύγουν σε περίπτωση καταστροφής.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε από ομάδα επιχειρηματιών με εμπειρία στη μηχανική και την κατασκευή έργων σε ορεινές περιοχές, αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι οι υπόγειες εγκαταστάσεις μπορούν να επεκταθούν με επιπλέον χώρους πέρα από τις ανάγκες φύλαξης, όπως προσωρινούς χώρους διαμονής, διακριτικές αίθουσες συναντήσεων ή ειδικά διαμορφωμένα σαλόνια. Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση όλο το 24ωρο, μέσω μιας σήραγγας αρκετά μεγάλης ώστε να μπορούν να τη διασχίσουν φορτηγά.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι πρώτοι πελάτες έχουν ήδη αρχίσει να υπογράφουν μισθώσεις διάρκειας 99 ετών για τα θησαυροφυλάκια, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, αναμένεται να αρχίσουν να λειτουργούν από την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει δίπλα στις υπόγειες εγκαταστάσεις ένα κέντρο για εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, ανάλυση κινδύνων και επιβίωση.

The Swiss company digging bunkers to safeguard the super-rich https://t.co/KDTHJPmYFp Advertisement August 18, 2026

Η ζήτηση για εγκαταστάσεις υψίστης ασφάλειας αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, καθώς ολοένα και περισσότεροι εύποροι αναζητούν ασφαλείς τοποθεσίες για να προστατεύσουν μέρος της περιουσίας τους. Η αίσθηση ασφάλειας που προσέφεραν μέχρι σήμερα προορισμοί όπως το Ντουμπάι φαίνεται να αμφισβητείται πλέον, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για εναλλακτικές λύσεις προστασίας και αποθήκευσης πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων.

Η Ευρώπη επιστρέφει στα υπόγεια καταφύγια

Η Ελβετία αξιοποιεί εδώ και δεκαετίες το ορεινό της ανάγλυφο για την προστασία ανθρώπων και πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων. Παλιά στρατιωτικά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε θησαυροφυλάκια, αλλά και σε κέντρα δεδομένων, ενώ το 2024 ξεκίνησε πρόγραμμα αναβάθμισης των πυρηνικών καταφυγίων της χώρας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για πιθανές πολεμικές απειλές.

Η ελβετική νομοθεσία, από το 1963, προβλέπει ότι κάθε κάτοικος, συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών και προσφύγων, πρέπει να έχει διαθέσιμη θέση σε καταφύγιο, το οποίο προσφέρει προστασία από πυρηνικά, βιολογικά και χημικά όπλα, αλλά και από κοντινά πλήγματα συμβατικών όπλων.

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Billionaires Buy Vaults in Swiss Alps.

A Swiss family firm called Brünig Mega Safe started blasting into an alpine mountainside early this year, and by next year it plans to open about 20 private vaults more than 330 feet down, where the wealthy can stash gold, art, classic cars,… — Make Lansing Great Again (@FinalBattle24) August 19, 2026

Ανάλογη είναι η προετοιμασία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης πολεμικής σύγκρουσης έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις υποδομές προστασίας. Στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, περισσότερα από 5.500 καταφύγια έχουν διανοιχθεί μέσα στον βράχο, με συνολική χωρητικότητα σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, αριθμός που ξεπερνά τον πληθυσμό της πόλης.

Η παράδοση της Φινλανδίας στην κατασκευή καταφυγίων ξεκίνησε το 1939, μετά τη σοβιετική εισβολή και τον Χειμερινό Πόλεμο, ενώ από το 1954 η νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτικά την κατασκευή καταφυγίου σε κτίρια άνω των 1.200 τετραγωνικών μέτρων.

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(Με πληροφορίες από DailyMail)