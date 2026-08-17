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Στην επιφάνεια, η Ελβετία μοιάζει με μια χώρα όπου η καθημερινότητα κυλά με απόλυτη ηρεμία. Κάτω από τους δρόμους, όμως, τις πολυκατοικίες, τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια υπάρχει ένα δεύτερο, αθέατο δίκτυο υποδομών που δημιουργήθηκε για ένα από τα πιο εφιαλτικά σενάρια του 20ού αιώνα: έναν πυρηνικό πόλεμο.

Η Ελβετία διαθέτει σήμερα περίπου 370.000 ιδιωτικά και δημόσια καταφύγια, με συνολικά περίπου εννέα εκατομμύρια θέσεις προστασίας. Πρόκειται για κάλυψη που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας, αν και υπάρχουν τοπικές ελλείψεις και διαφοροποιήσεις μεταξύ καντονιών.

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Η φιλοσοφία πίσω από το σύστημα είναι απλή: σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης, κάθε κάτοικος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα καταφύγιο κοντά στην κατοικία του. Το σχέδιο αυτό δημιουργήθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1960 και η υποχρέωση κατασκευής καταφυγίων αποτέλεσε βασικό κομμάτι της ελβετικής πολιτικής προστασίας.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα βρίσκεται το καταφύγιο Ζόνενμπεργκ στη Λουκέρνη. Η είσοδός του μπορεί να βρίσκεται σε ένα σημείο που μοιάζει εντελώς συνηθισμένο, όμως πίσω από μια βαριά θωρακισμένη πόρτα ξεκινά ένας υπόγειος κόσμος που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Το Ζόνενμπεργκ είχε σχεδιαστεί αρχικά για να προστατεύσει έως και 20.000 ανθρώπους. Η τεράστια εγκατάσταση περιλάμβανε χώρους διαμονής, νοσοκομείο, εγκαταστάσεις υποστήριξης και ακόμη και φυλακές. Σήμερα, ωστόσο, η χωρητικότητά του έχει περιοριστεί σημαντικά και η εγκατάσταση δεν λειτουργεί πλέον με τον τρόπο που είχε σχεδιαστεί αρχικά.

Η λογική των Ελβετών ήταν ότι η ουδετερότητα μπορεί να τους προστατεύσει από μια άμεση επίθεση, όχι όμως απαραίτητα από τις συνέπειες μιας σύγκρουσης στις γειτονικές χώρες. Σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου στην Ευρώπη, ο κίνδυνος ραδιενεργού νέφους και άλλων επιπτώσεων θα παρέμενε υπαρκτός.

Γι’ αυτό τα καταφύγια κατασκευάστηκαν με εξαιρετικά ανθεκτικό οπλισμένο σκυρόδεμα, βαριές αντιεκρηκτικές πόρτες και ειδικά συστήματα εξαερισμού. Τα μεγαλύτερα διαθέτουν επίσης αεροστεγείς θαλάμους και μηχανισμούς φιλτραρίσματος, ώστε να περιορίζεται η είσοδος μολυσμένου αέρα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η Ελβετία δεν εγκατέλειψε το σύστημα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Αντίθετα, το διατήρησε και εξακολουθεί να επενδύει στη συντήρησή του. Η αναθεωρημένη νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 προβλέπει μέτρα για την αντικατάσταση παλαιωμένων εξαρτημάτων και τη διατήρηση της λειτουργικότητας των καταφυγίων, πολλά από τα οποία έχουν πλέον ηλικία άνω των 40 ετών.

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Η ανάγκη αυτή έγινε ακόμη πιο εμφανής τα τελευταία χρόνια. Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το ενδιαφέρον των Ελβετών για τα καταφύγια αυξήθηκε αισθητά, ενώ η κυβέρνηση επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρήσει ένα τεράστιο δίκτυο υποδομών που δημιουργήθηκε για μια διαφορετική εποχή.

Παράλληλα, πολλά από αυτά τα καταφύγια έχουν βρει διαφορετική χρήση στην ειρήνη. Υπόγειοι χώροι χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, κάβες κρασιού, χώροι συλλόγων ή ακόμη και ως αίθουσες αναψυχής. Όταν όμως οι συνθήκες ασφαλείας το απαιτούν, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να μπορούν να τα καταστήσουν λειτουργικά μέσα σε διάστημα έως πέντε ημερών.

Το κόστος αυτής της πολιτικής είναι τεράστιο. Από το 1962 έχουν δαπανηθεί σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα για την κατασκευή των καταφυγίων, με το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων να βρίσκεται κάτω από ιδιωτικές κατοικίες και πολυκατοικίες.

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Η Ελβετία, επομένως, δεν αντιμετωπίζει τα καταφύγια ως μουσειακά απομεινάρια του Ψυχρού Πολέμου. Τα θεωρεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πολιτικής προστασίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε περίπτωση πυρηνικής απειλής αλλά και σε άλλες μεγάλες καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Κάτω από μια χώρα που έχει συνδέσει την εικόνα της με την ουδετερότητα και την ασφάλεια, λοιπόν, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα σχεδιασμένο για την ημέρα που αυτή η ασφάλεια μπορεί να πάψει να θεωρείται δεδομένη. Και παρότι η πυρηνική καταστροφή για την οποία κατασκευάστηκαν τα περισσότερα από αυτά τα καταφύγια δεν ήρθε ποτέ, η Ελβετία εξακολουθεί να κρατά τις υπόγειες πόρτες της έτοιμες να κλείσουν.

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