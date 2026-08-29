Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρή χαλαζόπτωση με χαλαζόκοκκους μεγέθους έως έξι εκατοστών έπληξε τη Ζυρίχη, προκαλώντας τραυματισμούς σε περίπου σαράντα άτομα, κυρίως παιδιά, και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Οι θυελλώδεις άνεμοι με ταχύτητες έως 140 χιλιόμετρα την ώρα οδήγησαν σε ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της πόλης και σε καταστροφές κτιρίων και υποδομών.

Αντίστοιχα ακραία καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στην Ιταλία, όπου το χαλάζι προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες και στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Κρεμόνας.

Η κακοκαιρία επηρέασε επίσης περιοχές μεταξύ Μόντσα, Μπρέσια, Πάντοβα και Βενετίας, με το μέγεθος του χαλαζιού να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις τοπικές υποδομές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Ζυρίχη, με το μέγεθος των χαλαζόκοκκων να φτάνει ακόμη και τα 6 εκατοστά, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τέτοια, ώστε οδηγοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν προστασία κάτω από γέφυρες, ενώ πολίτες έτρεχαν να μπουν σε κτίρια για να προφυλαχθούν.

Η χαλαζόπτωση διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει τραυματισμούς σε περίπου 40 ανθρώπους. Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφηκαν από την περιοχή αποτυπώνουν την ένταση του ακραίου φαινομένου.

Advertisement

Advertisement

🚨🇨🇭 Meanwhile in Switzerland



The Swiss now join France, Italy & Spain in experiencing abnormal oversized hail the size of Tennis Balls.



This is always a By-Product of extreme Geo-Engineering which is of course why you are seeing so much of it & never used to witness anything… pic.twitter.com/8qXvX0jOYM — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 28, 2026

Από το μεγάλο χαλάζι έσπασαν τζάμια σε αυτοκίνητα, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε στέγες κατοικιών και σε υποδομές. Προβλήματα προκλήθηκαν και στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, όπου ακυρώθηκαν πτήσεις, καθώς οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες στο Βίντερτουρ, όπου παιδιά βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με ένα εξαιρετικά ισχυρό κύμα χαλαζόπτωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο κεφάλι, αλλά και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης, συνολικά περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χαλάζι, με την πλειονότητα των τραυματιών να είναι παιδιά. Αρκετοί από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και σε σχολικές εγκαταστάσεις. Αίθουσες και κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένα σχολεία κρίθηκε απαραίτητη ακόμη και η παρουσία διασωστών.

Σφοδρή χαλαζόπτωση και στην Ιταλία

Ισχυρά φαινόμενα καταγράφηκαν την ίδια ώρα και στην Ιταλία, με τη χαλαζόπτωση να πλήττει κυρίως την πεδιάδα του Πάδου, στην περιοχή της Κρεμόνας.

Advertisement

Ζημιές υπέστη ακόμη και ο περίφημος καθεδρικός ναός της Κρεμόνας, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής, ο οποίος είναι γνωστός ως «η Καπέλα Σιξτίνα της Λομβαρδίας» και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με το 10% των ομορφότερων αξιοθέατων στον κόσμο.

🚨🇫🇷 Meanwhile all across France



And there you have it, as always, the obligatory abnormal oversized hailstones, that nobody ever used to see, until of course – they started spraying chemicals in the sky every day.



They continue to blame Climate Change. pic.twitter.com/RArFX1wd8c — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 27, 2026

Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε επίσης στην περιοχή ανάμεσα στη Μόντσα και την Μπρέσια, όπου το χαλάζι είχε μέγεθος που έφτανε εκείνο μιας μπάλας του τένις. Ισχυρά καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν, τέλος, το απόγευμα και στην περιοχή μεταξύ Πάντοβα και Βενετίας, επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που έπληξε τμήματα της Ελβετίας και της βόρειας Ιταλίας.

Advertisement