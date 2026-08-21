Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τη νύχτα στις ελβετικές πόλεις Σάφχάουζεν και Τούσις, προκαλώντας τον τραυματισμό συνολικά δεκαεννέα ανθρώπων και την εξαφάνιση πέντε ατόμων.

Στο Σάφχάουζεν, έντεκα άτομα τραυματίστηκαν από φωτιά που ξεκίνησε στην κουζίνα πολυκατοικίας, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στην Τούσις, πέντε άνθρωποι αγνοούνται μετά την ολοκληρωτική καταστροφή κτιρίου που στέγαζε εστιατόριο και διαμερίσματα, με οκτώ τραυματίες να διακομίζονται σε νοσοκομεία.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διευκρινίσουν τα αίτια των δύο περιστατικών, ενώ οι επιχειρήσεις των συνεργείων διάσωσης συνεχίζονται στην περιοχή.

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Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την περασμένη νύκτα στις πόλεις Σάφχάουζεν και Τούσις στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ενώ πέντε άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν σήμερα τα τοπικά αστυνομικά τμήματα.

Στην Τούσις, στο καντόνι Γκριζόν, “μεγάλη πυρκαγιά” ξέσπασε την περασμένη νύκτα. “Ένα εστιατόριο και διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Ανάμεσά τους είναι οκτώ τραυματίες: δύο σοβαρά, δύο σε μέτρια κατάσταση και δύο σε ελαφρά”, επεσήμανε η αστυνομία.

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Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου και διακομίστηκαν σε τρία νοσοκομεία της περιοχής, αλλά και στη Ζυρίχη.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, “ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου”. “Το κλιμακοστάσιο κατέρρευσε και χρειάστηκε να ανοίξει η στέγη με τη βοήθεια γερανού”, εξήγησε.

Σχεδόν 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται σήμερα το πρωί.

Due gravi incendi divampati separatamente in Svizzera, uno a Sciaffusa e l'altro a Thusis, hanno provocato un totale di diciannove feriti e cinque dispersi. https://t.co/Q06VYAQyzq — tvsvizzera.it (@tvsvizzera) August 21, 2026

Due gravi incendi divampati separatamente in Svizzera, uno a Sciaffusa e l'altro a Thusis, hanno provocato un totale di diciannove feriti e cinque dispersi. https://t.co/Q06VYAQyzq — tvsvizzera.it (@tvsvizzera) August 21, 2026

Σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία φαίνεται ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών να φλέγεται. Μεγάλες φλόγες βγαίνουν από τα παράθυρα υψηλού ορόφου, ενώ πυκνό σύννεφο καπνού υψώνεται πάνω από το κτίριο.

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Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Σαφχάουζεν, στη βόρεια Ελβετία, το βράδυ της Πέμπτης.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μία γυναίκα αστυνομικός, ενώ εννέα άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Η σοβαρότητα των τραυματισμών τους δεν είχε γίνει άμεσα γνωστή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για πυρκαγιά στην περιοχή Ρίετ του Σάφχαουζεν λίγο πριν τις 10:30 μ.μ., ανέφερε η δήλωση της αστυνομίας. Μέχρι να φτάσουν τα συνεργεία, το διαμέρισμα είχε ήδη τυλιχθεί πλήρως στις φλόγες.

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Am Donnerstagabend brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Schaffhausen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindern. https://t.co/5eTqdeQLAs pic.twitter.com/9izAsyV10G — Blick (@Blickch) August 21, 2026

Αρκετοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι περισσότεροι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά από περίπου δύο ώρες. Οι πυροσβέστες εμπόδισαν την εξάπλωση της φωτιάς σε άλλα διαμερίσματα.

Τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος. Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση.

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