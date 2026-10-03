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Ήταν 3 Οκτωβρίου 1945 όταν ένα ντροπαλό δεκάχρονο αγόρι ανέβηκε σε μια καρέκλα για να φτάσει το μικρόφωνο στο Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show, στην πόλη Τούπελο του Μισισίπι. Το όνομά του ήταν Elvis Aaron Presley.

Τραγούδησε χωρίς μουσική συνοδεία το «Old Shep», ένα συγκινητικό τραγούδι για ένα αγόρι και τον πιστό σκύλο του. Η εμφάνιση μεταδόθηκε από τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό WELO. Σύμφωνα με το επίσημο αρχείο της Graceland, ο Έλβις κατέλαβε την πέμπτη θέση – όχι τη δεύτερη όπως αναφέρεται σε ορισμένες αναδρομές – και κέρδισε 5 δολάρια σε εισιτήρια για τα παιχνίδια της έκθεσης.

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Ήταν μία μικρή στιγμή σε μια επαρχιακή γιορτή. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το παιδί που στεκόταν πάνω σε μια καρέκλα για να φτάσει το μικρόφωνο θα γινόταν λίγα χρόνια αργότερα ο «King of Rock ’n’ Roll».

Τα φτωχικά χρόνια στο Τούπελο

Ο Έλβις γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1935 στο Τούπελο του Μισισίπι, σε ένα μικρό σπίτι δύο δωματίων που είχε κατασκευάσει ο πατέρας του, Βέρνον. Ο δίδυμος αδελφός του, Jessie Garon, γεννήθηκε νεκρός και έτσι ο Έλβις μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι του Βέρνον και της Γκλάντις Πρίσλεϊ.

Η οικογένεια είχε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Η μουσική, όμως, υπήρχε παντού γύρω του. Στην εκκλησία άκουγε gospel, στο ραδιόφωνο country και αργότερα, στο Μέμφις, ήρθε σε άμεση επαφή με τα blues και το rhythm and blues. Αυτές οι διαφορετικές μουσικές παραδόσεις θα ενώνονταν αργότερα στον χαρακτηριστικό ήχο του.

Η κιθάρα που άλλαξε τη ζωή του

Το 1946 η μητέρα του τού αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Ο Έλβις φέρεται να προτιμούσε ένα ποδήλατο ή άλλο δώρο, όμως η οικογένεια κατέληξε στην κιθάρα. Ήταν μια αγορά που αποδείχθηκε καθοριστική.

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Το 1948 η οικογένεια εγκατέλειψε το Τούπελο και μετακόμισε στο Μέμφις του Τενεσί, αναζητώντας καλύτερη ζωή. Εκεί ο νεαρός Έλβις άκουγε gospel, country και τη μουσική των μαύρων καλλιτεχνών της Beale Street, δημιουργώντας σταδιακά τη δική του μουσική ταυτότητα.

Η Sun Records και η έκρηξη

Το 1953, λίγο μετά την αποφοίτησή του, πέρασε από το Memphis Recording Service, όπου στεγαζόταν η Sun Records, και ηχογράφησε για προσωπική χρήση τα «My Happiness» και «That’s When Your Heartaches Begin». Το 1954 ξεκίνησε ουσιαστικά η επαγγελματική του πορεία στη Sun του Sam Phillips.

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Το 1955 το συμβόλαιό του πέρασε στην RCA Victor και το 1956 ήρθε η μεγάλη έκρηξη. Το «Heartbreak Hotel» τον εκτόξευσε, ενώ οι εμφανίσεις του στην αμερικανική τηλεόραση με τις πρωτόγνωρες για την εποχή κινήσεις του προκαλούσαν ενθουσιασμό στους νέους και αντιδράσεις στους πιο συντηρητικούς κύκλους.

Η εμφάνισή του στο Ed Sullivan Show τον Σεπτέμβριο του 1956 συγκέντρωσε, σύμφωνα με τη Graceland, περίπου το 80% του αμερικανικού τηλεοπτικού κοινού εκείνης της ώρας.

Η επιστροφή εκεί όπου όλα άρχισαν

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Η ιστορία έκανε έναν εντυπωσιακό κύκλο τον Σεπτέμβριο του 1956. Ο Έλβις επέστρεψε στο Τούπελο και εμφανίστηκε ξανά στο Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show, στον χώρο όπου έντεκα χρόνια νωρίτερα είχε τραγουδήσει ως δεκάχρονο παιδί.

Μόνο που τώρα δεν χρειαζόταν καρέκλα για να φτάσει το μικρόφωνο. Ήταν ήδη ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της Αμερικής και περίπου 100 άνδρες της Εθνοφρουράς βρίσκονταν γύρω από τη σκηνή για να συγκρατήσουν το ενθουσιώδες πλήθος.

Οι ταινίες, ο στρατός και η Graceland

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Ο Έλβις δεν περιορίστηκε στη μουσική. Πρωταγωνίστησε συνολικά σε 33 κινηματογραφικές ταινίες, με πρώτη το «Love Me Tender» το 1956. Υπηρέτησε επίσης στον αμερικανικό στρατό και, παρά τη διασημότητά του, πραγματοποίησε κανονικά τη στρατιωτική του θητεία.

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Το σπίτι του στο Μέμφις, η περίφημη Graceland, έγινε μετά τον θάνατό του ένας από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της παγκόσμιας μουσικής. Άνοιξε για το κοινό το 1982 και μέχρι το 2022 είχε υποδεχθεί περισσότερους από 22 εκατομμύρια επισκέπτες.

Ο θάνατος στα 42 και ο μύθος που έμεινε ζωντανός

Ο Έλβις Πρίσλεϊ πέθανε στη Graceland στις 16 Αυγούστου 1977, σε ηλικία μόλις 42 ετών. Η ζωή του είχε ήδη περάσει στη σφαίρα του μύθου.

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Η επίσημη βιογραφία της Graceland αναφέρει περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, τρία Grammy από 14 υποψηφιότητες και το Grammy Lifetime Achievement Award που του απονεμήθηκε όταν ήταν μόλις 36 ετών.

Κι όμως, η ιστορία του «βασιλιά» μπορεί να συμπυκνωθεί σε εκείνη την εικόνα της 3ης Οκτωβρίου 1945: ένα δεκάχρονο παιδί από μια φτωχή οικογένεια του Μισισίπι, πάνω σε μια καρέκλα για να φτάσει το μικρόφωνο, να τραγουδά το «Old Shep».

Το έπαθλο ήταν μόλις 5 δολάρια σε εισιτήρια για τα παιχνίδια της έκθεσης. Η πραγματική ανταμοιβή θα ερχόταν λίγα χρόνια αργότερα: μια θέση στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

Πηγές: Graceland – Early Childhood | Graceland – Biography | Graceland – 1954–1957