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Παρά την πλειοψηφία τους, η έναρξη μιας τρίτης διαδικασίας μομφής κατά του Προέδρου θεωρείται απίθανη, καθώς οι ηγέτες του κόμματος ιεραρχούν διαφορετικά τις προτεραιότητές τους.

Η οριστική καθαίρεση του Προέδρου απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία, ένα όριο που οι Δημοκρατικοί δεν διαθέτουν χωρίς τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών.

Αντί για τη μομφή, το κόμμα αναμένεται να αξιοποιήσει τον έλεγχο των επιτροπών για να διεξάγει επιθετικές έρευνες σχετικά με τις κυβερνητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ.

Επιπλέον, οι Δημοκρατικοί έχουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν συντηρητικές νομοθετικές προτάσεις και διορισμούς δικαστικών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Κογκρέσο.

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Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις Ενδιάμεσες εκλογές. Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών σημαίνει ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ έχασε τον έλεγχο του Κογκρέσου και θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερες δυσκολίες στην ψήφιση νέων νόμων ή στον διορισμό νέων αξιωματούχων.

Θα υποβληθεί ο Τραμπ σε διαδικασία μομφής; Τι θα συμβεί τώρα που οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις ενδιάμεσες εκλογές





Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, μια τρίτη διαδικασία μομφής εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει απίθανη, παρόλο που το Δημοκρατικό Κόμμα κέρδισε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.



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Αν και οι νέες δημοκρατικές πλειοψηφίες διαθέτουν τη νομική εξουσία να κινήσουν διαδικασία μομφής, η ηγεσία του κόμματος έχει δηλώσει ότι η μομφή του προέδρου δεν αποτελεί προτεραιότητα. Επιπλέον, η πραγματική απομάκρυνσή του Tραμπ από το αξίωμα απαιτεί υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων (67 ψήφους) στη Γερουσία, ένα όριο που οι Δημοκρατικοί δεν πληρούν.

Kamala Harris: I think that going in the direction of impeachment is not a good idea. We have limited resources, and I think the energy and the resources need to be put into accountability, need to be put into investigations. And that’s where the time should be spent. I was in the Senate for the last go-round, and the votes aren’t there. I think after the election, we all have to just also agree that our attitude has to be to get stuff done… October 27, 2026

Η διαδικασία της παραπομπής και καθαίρεσης του Προέδρου των ΗΠΑ (impeachment) είναι μια αυστηρά καθορισμένη συνταγματική διαδικασία δύο σταδίων, η οποία έρχεται ξανά στο προσκήνιο μετά τη νίκη των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Αν και η νέα πλειοψηφία δίνει στους Δημοκρατικούς τη δύναμη να ξεκινήσουν έρευνες και να παραπέμψουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οριστική καθαίρεσή του παραμένει πολιτικά και μαθηματικά εξαιρετικά δύσκολη.

Will Trump be impeached? https://t.co/eTCcNan6j4 — The Times and Sunday Times (@thetimes) November 4, 2026

Πώς Λειτουργεί η Διαδικασία Παραπομπής

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Η διαδικασία χωρίζεται στο νομοθετικό σώμα ως εξής:

Στάδιο 1: Η Παραπομπή (Βουλή των Αντιπροσώπων) Η Βουλή των Αντιπροσώπων λειτουργεί ως «εισαγγελέας».

Οι επιτροπές διεξάγουν έρευνες και συντάσσουν τα «άρθρα παραπομπής» (κατηγορητήριο) για αδικήματα όπως προδοσία, δωροδοκία ή άλλα σοβαρά εγκλήματα και παραπτώματα.

Απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών για να εγκριθεί η παραπομπή. Με τη νέα τους πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν αν το αποφασίσουν. Στάδιο 2: Η Δίκη και η Καθαίρεση (Γερουσία) Η Γερουσία μετατρέπεται σε δικαστήριο και οι γερουσιαστές εκτελούν χρέη ενόρκων.

Στη δίκη ενός εν ενεργεία Προέδρου, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ (Chief Justice).

Η Κρίσιμη Πλειοψηφία: Για την καταδίκη και την αυτόματη καθαίρεση του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων γερουσιαστών (δηλαδή 67 ψήφοι αν είναι παρόντες και οι 100)





Τα Δεδομένα Μετά τις Εκλογές του 2026

Πολιτική Πίεση & Έρευνες: Από τον Ιανουάριο του 2027, οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν την προεδρία των επιτροπών της Βουλής. Αυτό τους δίνει τη δύναμη να εκδίδουν κλητεύσεις (subpoenas), να ζητούν έγγραφα και να διεξάγουν δημόσιες ακροάσεις για την κυβέρνηση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ. [1, 2]

Από τον Ιανουάριο του 2027, οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν την προεδρία των επιτροπών της Βουλής. Αυτό τους δίνει τη δύναμη να εκδίδουν κλητεύσεις (subpoenas), να ζητούν έγγραφα και να διεξάγουν δημόσιες ακροάσεις για την κυβέρνηση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ. [1, 2] Το Εμπόδιο των 67 Ψήφων: Παρόλο που οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία στη Γερουσία (εξασφαλίζοντας 51–54 έδρες), υπολείπονται σημαντικά από το όριο των 67 ψήφων που απαιτείται για την καθαίρεση. Θα χρειαζόταν η στήριξη πολλών Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, κάτι που θεωρείται απίθανο με βάση το τρέχον πολιτικό κλίμα.



Ted Cruz predicts Democrats will go after Trump and his family, impeach Pete Hegseth, and BLOCK any Supreme Court pick for two years. Get ready for two years of “all-out partisan war.” CRUZ: “I think Schumer and the Democrats will just halt all judges, which means if we have a Supreme Court vacancy, I think they’ll keep the vacancy open for two years.” “I don’t think they care because their base is that radicalized.” “I think we will also see two years of relentless impeachment. I believe the House will impeach Donald Trump if they have the House. They may impeach him multiple times.” “We will see subpoenas. We will see investigations. I think they will go after President Trump. I think they will go after his family. I think they will go after cabinet members.” “I expect in the lame duck we will see an impeachment of Pete Hegseth.” — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 4, 2026

Γιατί είναι απίθανο να υποβληθεί ο Τραμπ σε διαδικασία μομφής

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Forbes και The Times, διάφοροι παράγοντες αποθαρρύνουν τους Δημοκρατικούς από το να προχωρήσουν σε τρίτη διαδικασία μομφής:

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Έλλειψη πολιτικής βούλησης: Οι κορυφαίοι ηγέτες των Δημοκρατικών έχουν κρατήσει ασαφή στάση, ενώ προσωπικότητες όπως η Καμάλα Χάρις και η Χίλαρι Κλίντον έχουν δηλώσει δημοσίως ότι το κόμμα πρέπει να επικεντρώσει τις δυνάμεις του αλλού.

και η έχουν δηλώσει δημοσίως ότι το κόμμα πρέπει να επικεντρώσει τις δυνάμεις του αλλού. Η μαθηματική πραγματικότητα στη Γερουσία: Ενώ οι Δημοκρατικοί μπορούν να εγκρίνουν τα άρθρα μομφής με απλή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η επίτευξη των 67 ψήφων στη Γερουσία που απαιτούνται για την καταδίκη είναι μαθηματικά ανέφικτη χωρίς ευρεία υποστήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους.

Κίνδυνοι πολιτικής αντίδρασης: Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια μακροχρόνια διαδικασία έρευνας για μομφή θα μπορούσε να αποξενώσει τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, να ενεργοποιήσει την εκλογική βάση του Τραμπ εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2028 και να αποσπάσει πόρους από άλλες νομοθετικές προτεραιότητες.

τους ψηφοφόρους, να ενεργοποιήσει την του Τραμπ εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2028 και να αποσπάσει πόρους από άλλες νομοθετικές προτεραιότητες. Αποχώρηση βασικών υποστηρικτών: Δύο εν ενεργεία Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίοι είχαν προηγουμένως καταθέσει άρθρα μομφής κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ο Αλ Γκριν και ο Σρι Θανεντάρ, έχασαν στις προκριματικές εκλογές και δεν θα συμμετέχουν στο επόμενο Κογκρέσο. Επιπλέον, νεοεκλεγμένοι μετριοπαθείς γερουσιαστές, όπως ο Σέροντ Μπράουν από το Οχάιο, δήλωσαν ρητά κατά τη διάρκεια των προεκλογικών τους εκστρατειών ότι δεν θα υποστηρίξουν την άσκηση μομφής κατά του Τραμπ.

Τι θα συμβεί τώρα; (Ο αντίκτυπος της νίκης των Δημοκρατικών)

Το τέλος του ενιαίου ελέγχου από τους Ρεπουμπλικάνους αλλάζει τη δυναμική στην Ουάσινγκτον για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του Τραμπ. Όταν το νέο Κογκρέσο συγκληθεί τον Ιανουάριο του 2026, το πολιτικό τοπίο θα μεταβληθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Επιθετική εποπτεία και έρευνες

Σύμφωνα με αναφορές των ABC News και Bloomberg, οι Δημοκρατικοί θα αξιοποιήσουν την πλειοψηφία τους στις επιτροπές και την εξουσία έκδοσης κλήτευσης για να ξεκινήσουν επιθετικές έρευνες σχετικά με την κυβέρνηση Τραμπ. Μεταξύ των αναμενόμενων στόχων περιλαμβάνονται:

Οι επιχειρηματικές συναλλαγές, οι δασμοί και τα φορολογικά αρχεία της κυβέρνησης.

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές του Τραμπ και οι σχέσεις του με προσωπικότητες υψηλού προφίλ, όπως ο Έλον Μασκ και ο Τζέφρι Έπσταϊ ν.

και ο ν. Οι ενέργειες και οι πολιτικές αποφάσεις συγκεκριμένων μελών του υπουργικού συμβουλίου.

Εναλλακτικοί στόχοι μομφής

Πολιτικοί αναλυτές και νομοθέτες υποδεικνύουν ότι, αντί να στοχεύσουν τον Τραμπ, οι Δημοκρατικοί είναι πιο πιθανό να επιδιώξουν τη μομφή αμφιλεγόμενων μελών του υπουργικού συμβουλίου. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει ήδη προσδιοριστεί ως πρωταρχικός στόχος, με τους ηγέτες των Δημοκρατικών να δεσμεύονται να τον αμφισβητήσουν σχετικά με τις στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ, μια προσπάθεια που ενδέχεται να συγκεντρώσει ακόμη και κάποια διακομματική υποστήριξη.

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Νομοθετικό αδιέξοδο

Με τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, οι Δημοκρατικοί έχουν τη δύναμη να εμποδίσουν οποιαδήποτε συντηρητική νομοθεσία, φορολογικές μεταρρυθμίσεις ή διορισμούς δικαστικών και διοικητικών αξιωματούχων που προτείνει ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ θα αναγκαστεί είτε να διαπραγματευτεί συμβιβασμούς με την ηγεσία των Δημοκρατικών —με επικεφαλής τον Χάκιμ Τζέφρις στη Βουλή των Αντιπροσώπων— είτε να βασιστεί αποκλειστικά σε εκτελεστικά διατάγματα για να παρακάμψει το Κογκρέσο.

Ένα ζήτημα που μένει είναι να δούμε τι θα γίνει με το Ανώτατο Δικαστήριο. Οι προηγούμενες επιλογές Τραμπ ήταν φίλια προσκείμενες προς εκείνον καθώς οι Δημοκρατικοί δεν είχαν τα νούμερα για να ασκήσουν βέτο. Όλοι οι πρόσφατοι δικαστές επικυρώθηκαν από Γερουσία και ήταν της ίδιας κομματικής απόχρωσης. Η τελευταία φορά που αντιπολιτευόμενη Γερουσία έδωσε το πράσινο φως ήταν το 1991, όταν το σώμα – υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών – ενέκρινε τον διορισμό του Κλάρενς Τόμας επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, ο οποίος παραμένει το μακροβιότερο μέλος της έδρας. Το 2016 ο Ομπάμα πρότεινε για το Ανώτατο Δικαστήριο τον ομοσπονδιακό δικαστή Μέρικ Γκάρλαντ, όμως η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία αρνήθηκε ακόμη και να ξεκινήσει τη διαδικασία ακρόασης, επικαλούμενη την επικείμενη προεδρική εκλογή.

Την προηγούμενη φορά που οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην πρώτη θητεία του Τραμπ, ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες που οδήγησαν στην παραπομπή του προέδρου σε δίκη (impeachment). Εν συνεχεία τον παρέπεμψαν εκ νέου για την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, αμέσως μετά τη διατήρηση της πλειοψηφίας τους στις εκλογές του 2020. Η Γερουσία δεν έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα να ασκεί κατηγορητήριο παραπομπής, διατηρεί όμως πλήρη εξουσία ως προς το να καλεί μάρτυρες και να διεξάγει αυτόνομες έρευνες. Αρκετά στελέχη των Δημοκρατικών είχαν δεσμευτεί προεκλογικά να διερευνήσουν τις ενέργειες του Τραμπ και αρκετών αξιωματούχων της κυβέρνησής του. Μένει να αποδειχθεί στην πράξη πόσο επιθετικά θα κινηθούν καθώς είναι επί της ουσίας “ακέφαλοι”.

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