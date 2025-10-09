Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «επιβίωσε» της διπλής πρότασης μομφής που είχαν καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η άκρα δεξιά με τους «Πατριώτες για την Ευρώπη» όσο και από την άκρα αριστερά (Left) και έτσι τόσο η ίδια όσο και η Επιτροπή παραμένουν ως έχουν όπως άλλωστε αναμενόταν.

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη σήμερα οι προτάσεις μομφής απορρίφθηκαν και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, καθώς δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, δηλαδή τουλάχιστον 361 ψήφους υπέρ.

Στην πρόταση που κατέθεσαν οι Πατριώτες για την Ευρώπη κατά ψήφισαν 378 ευρωβουλευτές, υπέρ 179 και 37 απείχαν.

Στην πρόταση που κατέθεσε η πολίτική ομάδα της Αριστεράς (Left) καταγράφηκαν 383 ψήφοι κατά, 133 υπέρ και 78 αποχές.

«Εκτιμώ βαθύτατα την ισχυρή υποστήριξη που έλαβα σήμερα» δήλωσε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο X αμέσως μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και πρόσθεσε ότι: «Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρώπης. Και μαζί να φέρουμε αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ενωμένοι για τους ανθρώπους μας, τις αξίες μας και το μέλλον μας».

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις είχαν κατατεθεί αμέσως μετά την Ομιλία της φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης που εκφώνησε τον Σεπτέμβριο και πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες που η πρόεδρος της Κομισιόν έπρεπε να υπερασπιστεί την πολιτική της ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί από το ένα δέκατο των ευρωβουλευτών, δηλ. 72 βάσει της υφιστάμενης σύνθεσης του Κοινοβουλίου. Για την έγκριση μιας πρότασης μομφής απαιτείται διπλή πλειοψηφία: δύο τρίτα των ψηφισάντων και περισσότεροι από τους μισούς ευρωβουλευτές..

Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που κατατέθηκαν δύο προτάσεις μομφής ενώ και οι δύο πολιτικές ομάδες επιτέθηκαν στη φον ντερ Λάιεν για τις εμπορικές συμφωνίες της με τις ΗΠΑ και τη Mercosur, τις οποίες θεωρούν επιζήμιες για την Ευρώπη και τους αγρότες. Οι Πατριώτες επέκριναν επίσης τις «λανθασμένες» πράσινες πολιτικές και τη μεταναστευτική της διαχείριση, ενώ η Αριστερά την κατηγόρησε για «συνεργία στη γενοκτονία» στη Γάζα και υποχώρηση της Πράσινης Συμφωνίας.

(Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις μομφής όπως τις έχουν καταθέσει οι «Πατριώτες» και η «Αριστερά»)

Η φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της τη Δευτέρα στο Στρασβούργο κάλεσε τους ευρωβουλευτές να μην πέσουν στην παγίδα του Πούτιν ο οποίος θέλει να εκμεταλλευθεί εσωτερικές εντάσεις και να διχάσει την Ένωση.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι «πολλές από τις επικρίσεις εις βάρος της πηγάζουν από γνήσιες και θεμιτές ανησυχίες» και επανέλαβε τη δέσμευσή της ότι «η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο, με όποια μορφή χρειαστεί, για να βρούμε μαζί τις απαντήσεις».

Σε αυτό το πνεύμα οι Κεντρώοι ευρωβουλευτές, (Renew, S&D και το ΕΛΚ) συσπειρώθηκαν υπέρ της, φοβούμενοι πιθανή αστάθεια στην ΕΕ σε μια περίοδο που δεν επιτρέπονται λάθη.

Ωστόσο λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία της είχαν διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται για λευκή επιταγή και πως θα παρακολουθούν εάν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Ως εκ τούτου ακόμη και εάν η φον ντερ Λάιεν βγήκε νικήτρια και από αυτή τη δοκιμασία το κέντρο που τη στηρίζει είναι εύθραυστο και αγκάθι στις μελλοντικές σχέσεις μαζί της μπορεί να αποδειχθούν οι εμπορικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική, η πρωτοβουλία «απλούστευσης» της Επιτροπής για τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και ο προτεινόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ.