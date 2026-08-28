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Για τις δύσκολες εμπειρίες που, όπως υποστηρίζει, έζησε κατά τη διάρκεια των 13 ετών που βρισκόταν υπό δικαστική επιτροπεία, μίλησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, στρέφοντας τα πυρά της και κατά του πατέρα της, Τζέιμι.

Η 44χρονη τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο πατέρας της την ανάγκαζε να πραγματοποιεί επαγγελματικές εμφανίσεις και να συναντά μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ακόμη και όταν εκείνη αισθανόταν φόβο και έντονη δυσφορία.

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Η Σπίαρς δημοσίευσε την Πέμπτη 27 Αυγούστου ένα νέο βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται φορώντας μαύρα εσώρουχα, και μέσα από τη λεζάντα της έκανε μια αναδρομή στην πορεία της από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μέχρι την περίοδο της επιτροπείας.

Όπως έγραψε, στα πρώτα βήματα της καριέρας της ήταν ιδιαίτερα ντροπαλή και δυσκολευόταν ακόμη και να βρεθεί απέναντι σε περισσότερους από 10 ανθρώπους. Όπως υποστήριξε, ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ο κύριος διαχειριστής της επιτροπείας της, την υποχρέωνε να συναντά ακόμη και 70 ανθρώπους.

«Όταν δούλευα με τη Φελίσια στις πρώτες μέρες της καριέρας μου, πάθαινα άσθμα και άρχιζα να τρέμω αν έπρεπε να συναντήσω περισσότερα από 10 άτομα σε μια συνάντηση με θαυμαστές. Μπορούσε να δει στα μάτια μου πόσο φοβισμένη γινόμουν. Ο πατέρας μου με έβαζε να συναντώ 70 ανθρώπους, νομίζω, εκείνη την περίοδο. Έχασα την ευαισθησία της ψυχής μου. Και κυριολεκτικά πονούσε. Ένιωθα σαν ρομπότ», τόνισε.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι η εμπειρία αυτή επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ένιωθε και συνδεόταν με τους ανθρώπους, καθώς, όπως εξήγησε, είχε χάσει κάτι που θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντικό.

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«Μου λείπει η αληθινή σχέση που είχα κάποτε με τους ανθρώπους. Ειλικρινά, ένιωθα σαν ρομπότ, σαν μηχανή. Και δόξα τω Θεώ τελείωσε», έγραψε.

«Ήταν εξαναγκαστικό για πάρα πολλά χρόνια»

Η Σπίαρς αναφέρθηκε επίσης στην αλλαγή που έχει κάνει στη ζωή της και στην ελευθερία που αισθάνεται σήμερα, σημειώνοντας πως είναι περήφανη που κατάφερε να βάλει τέλος σε όσα βίωνε.

«Η φίλη μου είπε: “Γιατί φοράς σουτιέν ροκ εν ρολ; Δεν σου ταιριάζει καθόλου”. Και έχει δίκιο. Είναι κάτι που δεν θα φορούσα ποτέ, αν και ως performer το φορούσα κάθε βράδυ για το “I Love Rock ‘n’ Roll”», έγραψε.

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«Ας πούμε απλώς ότι έχω αλλάξει πολύ. Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποτε μπορούσα να εμφανίζομαι μπροστά σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Θεέ μου. Είμαι τόσο ευαίσθητη και περήφανη για τον εαυτό μου που έβαλα τέλος σε όλα αυτά, γιατί για πάρα πολλά χρόνια ήταν εξαναγκαστικό», συνέχισε.

Σε νέα λεζάντα που συνόδευσε το ίδιο βίντεο, η τραγουδίστρια μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση που είχε παλαιότερα με τους ανθρώπους και για το πώς αυτή χάθηκε στην πορεία.

«Στην πραγματικότητα μου λείπει ο τρόπος με τον οποίο σεβόμουν τόσο πολύ τους ανθρώπους, ώστε υπήρχε ένα γνήσιο μυστήριο απόλυτης ενότητας όταν ήμασταν μαζί, κάτι ιερό», έγραψε.

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Στη συνέχεια, έκανε λόγο για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, είχε πάνω της η περίοδος της επιτροπείας.

«Νιώθω ότι ακόμη και σήμερα οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική ζημιά που έγινε στην καρδιά και την ψυχή μου κατά τη διάρκεια της επιτροπείας. Αλλά είναι παράξενο. Ήμουν οδυνηρά ντροπαλή, αλλά μπορούσα να γίνομαι κάποια διαφορετική πάνω στη σκηνή. Μετά την απόκτηση των παιδιών μου, όμως, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είχε παραγίνει. Ένιωθα τόσο ανόητη και ντροπιασμένη», συμπλήρωσε.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αναφέρθηκε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα την περίοδο εκείνη της ζωής της.

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«Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο όταν είσαι νεότερος να μπεις σε αυτόν τον ρόλο. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο είναι πραγματικά τρελό, γιατί είναι πανομοιότυπο με το βίντεο του “Gimme More”, αλλά με μια εκδοχή μου με πόδια έξι ετών και που δείχνει πολύ νεότερη. Τρελό».

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Η αναφορά στη Σακίρα

Στην ίδια ανάρτηση, η τραγουδίστρια μίλησε και για την εικόνα που είχε για τον εαυτό της σε νεαρότερη ηλικία, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη γνωριμία της με τη Σακίρα.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε πως η συνάντησή τους την έκανε να αισθανθεί για πρώτη φορά πιο «φυσιολογική», καθώς διαπίστωσε ότι είχαν παρόμοιο ύψος.

«Θυμάμαι όταν πρωτοήρθα στο Λος Άντζελες, πάντα ένιωθα ότι ήμουν η νεότερη και η πιο κοντή στο δωμάτιο. Μετά γνώρισα τη Σακίρα και είχε ακριβώς το ίδιο μέγεθος με εμένα. Ήμασταν ειλικρινά δίδυμες. Ήταν τρελό. Ακόμη περισσότερο και από την Κριστίνα, η οποία είναι στην πραγματικότητα πιο κοντή από εμένα. Θυμάμαι που γνώρισα τη Σακίρα για το βίντεό της “Whenever, Wherever”. Είχε όλες αυτές τις υπέροχες πλεξούδες και τα χρώματα στα μαλλιά της, κι εγώ μόλις είχα ξυπνήσει από έναν υπνάκο και πήγαινα εκεί με το αυτοκίνητο, ενώ εκείνη μόλις είχε ξυπνήσει από έναν υπνάκο στο τροχόσπιτό της. Όπως και να έχει, τελικά ένιωσα φυσιολογική».

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Η τραγουδίστρια έκλεισε την ανάρτησή της αναφερόμενη και στην εικόνα του σώματός της, σημειώνοντας ότι για μεγάλο διάστημα δεν είχε επιλέξει να δείξει τον εαυτό της με αυτόν τον τρόπο.

«Δεν έχω δείξει πραγματικά το σώμα μου, εκτός από μία φορά με το πράσινο μαγιό μου», έγραψε, προσθέτοντας: «Μπορείτε να δείτε εδώ ότι είμαι στην πραγματικότητα εξαιρετικά κοντή. Για κάποιο λόγο, στις φωτογραφίες των παπαράτσι και στο σαλόνι μου, φαίνεται να έχω πολύ μακριά πόδια. Ίσως είναι μια ψευδαίσθηση… το μπροστινό μέρος του σπιτιού μου είναι η σκηνή της παράστασης!!!!! Όμως στα παρασκήνια φαίνομαι αρκετά διαφορετική».