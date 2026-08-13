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Εντυπωσιακά πλάνα από την πρόσφατη έκλειψη ηλίου εξασφάλισε και έδωσε στη δημοσιότητα η EUMETSAT, ο ευρωπαϊκός οργανισμός διαχείρισης και εκμετάλλευσης μετεωρολογικών δορυφόρων.

Η ηλιακή έκλειψη από το διάστημα

Στο βίντεο που κατέγραψαν οι δορυφόροι από το διάστημα, αποτυπώνεται με εντυπωσιακό τρόπο η σκιά της Σελήνης να καλύπτει την Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική.

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EUMETSAT satellite footage shows yesterday's European solar eclipse from space. pic.twitter.com/kNmCyxq0IX — Open Source Intel (@Osint613) August 13, 2026

Το αστρονομικό φαινόμενο που έγινε ορατό σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα στους παρατηρητές και εντυπωσίασε ακόμη και αυτούς που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν για να αντικρίσουν την ηλιακή έκλειψη, αλλά είδαν τις εικόνες μέσω social media.