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Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο κατέγραψαν κάμερες στη Μέκκα, όταν ισχυρή καταιγίδα έπληξε την ιερή μουσουλμανική πόλη και ένας κεραυνός χτύπησε τον εμβληματικό Πύργο του Ρολογιού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Τη στιγμή απαθανάτισε ο φωτογράφος Γιουσέφ Μπατζάς, ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο έναν φωτεινό κεραυνό να διασχίζει τον σκοτεινό ουρανό, με τον επιβλητικό πύργο να δεσπόζει στο φόντο.

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Ο Μπατζάς ανέβασε το βίντεο στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη νύχτα «αξέχαστη». Οι συνεχείς αστραπές και οι δυνατές βροντές δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό πάνω από τη Μέκκα.

Την καταιγίδα κατέγραψε επίσης ο Σαουδάραβας αστρονόμος Μούλχαμ Χίντι, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν την έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα στον ουρανό. Όπως ανέφερε, οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος είναι περίοδοι κατά τις οποίες οι καταιγίδες εμφανίζονται συχνά στη Μέκκα, αλλά και γενικότερα στη δυτική Σαουδική Αραβία.

Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε μόνο στο σημείο όπου βρίσκεται ο Πύργος του Ρολογιού, αλλά επηρέασε και την περιοχή γύρω από το Μεγάλο Τέμενος. Πλάνα που μετέδωσε το Saudi Press Agency (SPA) έδειξαν προσκυνητές και πιστούς να πραγματοποιούν την προσευχή Ισά υπό βροχή.

Παράλληλα, το Εμιράτο της Περιφέρειας της Μέκκας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις αστραπές που φώτιζαν τον ουρανό της πόλης. Με ύψος περίπου 601 μέτρα, ο Πύργος του Ρολογιού αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα στοιχεία του ορίζοντα της Μέκκας.

Το εντυπωσιακό ύψος του τον ανέδειξε για ακόμη μία φορά σε πρωταγωνιστή των εικόνων από την καταιγίδα, ενώ το βίντεο με τον κεραυνό που χτύπησε τον πύργο διαδόθηκε πολύ γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.