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Στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, οι ειδήσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη μας «πυροβολούν» συνεχώς και συχνά σε σχεδόν σε πραγματικό χρόνό. Λογικό λοιπόν να έχουμε την αίσθηση ότι τα κακά νέα δεν έχουν τέλος.

Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της συνεχούς έκθεσης σε ειδήσεις, το doom scrolling μπορεί να έχει σοβαρό, αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική ευεξία των ανθρώπων.

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Κατά συνέπεια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν ενεργά να αποφύγουν τις ειδήσεις ή τουλάχιστον να περιορίσουν την έκθεσή τους σε αυτές.

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Ψηφιακών Ειδήσεων του Ινστιτούτου Reuters, κατά μέσο όρο το 42% των ερωτηθέντων από 48 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι μερικές φορές ή συχνά αποφεύγουν ενεργά τις ειδήσεις, μια σημαντική αύξηση από το 29% το 2017, όταν τέθηκε για πρώτη φορά το ερώτημα.

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Όπως δείχνει το διάγραμμα του Statista, η επιλεκτική αποφυγή ειδήσεων, όπως την αποκαλεί το Ινστιτούτο Reuters, είναι πλέον σημαντικά πιο διαδεδομένη σε όλες τις αγορές τα τελευταία χρόνια, με τους μισούς από τους ερωτηθέντες από το Ηνωμένο Βασίλειο και το 45% των ερωτηθέντων από τις ΗΠΑ να καταβάλλουν προσπάθεια να μειώσουν την πρόσληψη ειδήσεων.

Το Ινστιτούτο Reuters διαπιστώνει ότι η αποφυγή των ειδήσεων συχνά συνδέεται με χαμηλή εμπιστοσύνη στις ειδήσεις και ότι υπάρχουν γενικά δύο τύποι ανθρώπων που αποφεύγουν τις ειδήσεις: αυτοί που το κάνουν συστηματικά και συνήθως έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και ελάχιστο έως καθόλου ενδιαφέρον για τις ειδήσεις, και αυτοί που αποφεύγουν επιλεκτικά τις ειδήσεις και δυσκολεύονται με την υπερφόρτωση που νιώθουν και προσπαθούν να απομονωθούν από συγκεκριμένα θέματα για να προστατεύσουν την ψυχική τους ευεξία.