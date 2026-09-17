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Ένα περιοδικό του 19ου αιώνα, το οποίο είχε δανειστεί κάποιος από βιβλιοθήκη στο Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ πριν από 132 χρόνια, επιτέλους…επιστράφθηκε.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Κόνκορντ ανακοίνωσε ότι το τεύχος του περιοδικού The Century Illustrated Monthly Magazine του Σεπτεμβρίου 1894 παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, αφού η βιβλιοθήκη γνωστοποίησε την αναστολή επιβολής προστίμων.

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Το περιοδικό, όπως αναφέρει το ΒΒC, είχε καθυστέρηση επιστροφής 48.220 ημερών και, υπό κανονικές συνθήκες, θα είχε επιφέρει πρόστιμο ύψους 12.055 δολαρίων.

Ο αναγνώστης που επέστρεψε το περιοδικό, ο Τζον, δήλωσε ότι το αντίτυπο βρισκόταν στο σπίτι του για δεκαετίες, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να γνωρίζει πώς ακριβώς κατέληξε εκεί.

Αποφάσισε να επιστρέψει το περιοδικό αφού διάβασε στην τοπική εφημερίδα για την απόφαση της βιβλιοθήκης να αναστείλει τα πρόστιμα.

«Έχουμε δει πολλά χαρούμενα πρόσωπα από τότε που ανακοινώσαμε την αναστολή των προστίμων», έγραψε η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Κόνκορντ στο Facebook.

«Φυσικά, περιμέναμε να επιστραφούν βιβλία με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά σίγουρα όχι κάτι που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα!»

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Κόνκορντ κήρυξε μονοετή αμνηστία για τα πρόστιμα καθυστέρησης, με στόχο να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της λειτουργίας μιας «βιβλιοθήκης χωρίς πρόστιμα».

«Είναι αυτονόητο ότι δεν θα τεθεί ξανά σε κυκλοφορία, αλλά ίσως αξίζει μια θέση στην “Αίθουσα Κόνκορντ” (Concord Room)», ανέφερε η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη σε ένα τμήμα της βιβλιοθήκης που είναι αφιερωμένο στην τοπική ιστορία.

«Ευτυχώς, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει το πρόστιμο των 12.055 δολαρίων για την καθυστέρηση των 48.220 ημερών».