Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ευρείας κλίμακας επίθεση της Ουκρανίας σε τουλάχιστον τέσσερις ρωσικές αεροπορικές βάσεις – Μπελάγια, Ντιαγκίλεβο, Ολένια και Ιβάνοβο – η οποία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται πηγές από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η επιχείρηση φέρει την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» και σχεδιάστηκε με απόλυτη μυστικότητα επί ενάμιση χρόνο. Την άμεση επίβλεψη της επιχείρησης είχε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως έμμεση επιβεβαίωση, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, δημοσίευσε την Κυριακή ένα emoji με ιστό αράχνης τόσο στο κανάλι του στο Telegram όσο και στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για την ονομασία της επιχείρησης και το εύρος της.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το πρώτο κύμα από drones τύπου FPV στάλθηκε στη ρωσική επικράτεια ακολουθούμενο από κινητά ξύλινα κοντέινερ. Μόλις έφτασαν στο ρωσικό έδαφος, τα drones κρύφτηκαν σε αυτά τα κοντέινερ τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά.

Κατά τη στιγμή της επίθεσης, τα κοντέινερ άνοιξαν με τηλεχειρισμό, επιτρέποντας στα drones να απογειωθούν και να χτυπήσουν τις κοντινές αεροπορικές βάσεις. Βίντεο που κυκλοφορεί σε ουκρανικά μέσα δείχνει drones να ξεπροβάλλουν από την οροφή ενός τέτοιου κοντέινερ.

Την ίδια ώρα το BBC μεταδίδει πως τέσσερα αεροδρόμια δέχθηκαν επιθέσεις σε μια τεράστια περιοχή της Ρωσίας και, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, περισσότερα από 40 αεροσκάφη επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα τεράστια στρατηγικά βομβαρδιστικά της Μόσχας.

Η Ουκρανία έχει επιτεθεί και στο παρελθόν σε τέτοια αεροσκάφη, αλλά ποτέ σε τέτοια κλίμακα. Βίντεο φαίνεται να δείχνουν επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να στοχεύουν τους στόχους τους, καθώς αυτοί κάθονται στον αεροδιάδρομο.

Δεν είναι σαφές πώς ενορχηστρώθηκε η επίθεση, αλλά δεδομένου του μικρού μεγέθους των εμπλεκόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, είναι πιθανό ότι ξεκίνησε από το εσωτερικό της Ρωσίας.

Οι εξελίξεις έρχονται ενόψει ενός γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών που θα διεξαχθεί αύριο στην Τουρκία.

Όλα αυτά συνέβησαν ενώ η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, σε στόχους σε όλη την Ουκρανία – καταγράφηκαν 472 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο μεγαλύτερος αριθμός σε μία μόνο νύχτα.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/mazike-oekranike-epithese-se-vaseis-vathia-ste-rosia-ferontai-na-chtepethekan-pano-apo-40-aeroplana_gr_683c3e02e4b0c79438c370d6

Η μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας, γνωστή ως SBU, πραγματοποίησε μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον περισσότερων από 40 ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Πηγή των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο Sky News ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχεύουν αεροσκάφη που βομβαρδίζουν κάθε βράδυ ουκρανικές πόλεις.

Υποστήριξε ότι τα αεροσκάφη που έχουν ήδη χτυπηθεί βαθιά μέσα στη Ρωσία περιλαμβάνουν τα A-50, Tu-95 και Tu-22 M3.

