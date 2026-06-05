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Ποινική δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 55χρονου ομογενή στην Καλλιθέα, που επιτέθηκε με ρόπαλο στους δύο Αιγύπτιους, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία και για τους δύο Αιγύπτιους, με τον 55χρονο να οδηγείται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί και την εκδίκαση να αναβάλλεται για τις 18 Ιουνίου, προκειμένου να προσέλθει ο ένας εκ των δύο παθόντων που νοσηλεύεται.

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Νωρίτερα, η σύζυγος του ομογενή που επιτέθηκε με ρόπαλο στους δύο Αιγύπτιους στην Καλλιθέα υποστήριξε ότι οι άνδρες «μπήκαν στην αυλή και φωτογράφιζαν το σπίτι», με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό τους.

Πιο συγκεκριμένα, η σύζυγος του ομογενή τόνισε πως είναι σε κατάσταση σοκ και ισχυρίστηκε πως οι δύο Αιγύπτιοι «ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε εμάς. Πηγαινοέρχονταν. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας γύρω-γύρω».

«Τον πήρα τηλέφωνο (σύζυγο), του λέω “δεν μου αρέσει είναι… έτσι”. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την αστυνομία να πάρω. Αλλά αυτοί με το που με είδαν και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι ήθελαν δήθεν το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπαν. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλούσαν άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκαν στην αυλή, στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.