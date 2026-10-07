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Επτά άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Πολωνίας, ανέφερε η πολωνική αστυνομία την Τετάρτη, προσθέτοντας πως ο δράστης είχε τεθεί υπό κράτηση.

Ο δήμαρχος της Οστρολέκα επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει χώρα επίθεση και ότι υπήρχαν τραυματίες. «Το πιο σημαντικό είναι ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο» είπε ο δήμαρχος, Πάβελ Νιεβαντόμσκι.

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Σύμφωνα με το RMF FM ο δράστης ήταν ένας 19χρονος και υπήρχαν δύο σβαρά τραυματίες. Τα περισσότερα θύματα ήταν μαθητές, αν και τραυματίστηκε και ένας εκπαιδευτικός.

Με πληροφορίες από Reuters