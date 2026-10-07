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Με εκτελεστικό απόσπασμα θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση του θανατοποινίτη Νιντάλ Χασάν, δράστη της ένοπλης επίθεσης στο Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009.

Σύμφωνα με memo του Άνταμ Τελ, υπηρεσιακού υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, η εκτέλεση, που θα είναι η πρώτη τέτοιου είδους από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και πάνω 60 χρόνια, έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου. Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα πως η εκτέλεση θα γινόταν με αυτόν τον τρόπο αφού ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε την έγκρισή του την Παρασκευή.

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Βάσει κανονισμού του στρατού, οι εκτελέσεις πρέπει να γίνονται μέσα σε 150 ημέρες από τη στιγμή που δόθηκε έγκριση από τον πρόεδρο, μα όχι νωρίτερα από 60 ημέρες. Σημειώνεται πως στρατιωτική εκτέλεση έχει να γίνει από το 1961, που είχε εκτελεστεί ο στρατιώτης Τζον Μπένετ μετά την καταδίκη του για τον βιασμό και απόπειρα φόνου μιας 11χρονης στην Αυστρία. Επίσης, η τελευταία εκτέλεση δια τουφεκισμού από εκτελεστικό απόσπασμα είχε γίνει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν εκτελέστηκε ο στρατιώτης Έντι Σλόβικ στη Γαλλία για λιποταξία.

Στις 5 Νοεμβρίου 2009 ο Χασάν, τότε στρατιωτικός ψυχίατρος, άνοιξε πυρ μέσα στο Φορτ Χουντ, σκοτώνοντας 12 στρατιωτικούς και έναν πολίτη πριν τραυματιστεί ο ίδιος από πυρά και συλληφθεί. Καταδικάστηκε σε θάνατο το 2013 και απεστάλη στις στρατιωτικές φυλακές του Φορτ Λέβενγουορθ. Είναι ένας από τους τέσσερις θανατοποινίτες στο σύστημα Δικαιοσύνης του στρατού.

Ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η σχετική πρόταση είχε γίνει από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. «Η ημέρα της κρίσης για τον Χασάν τελικά έφτασε» σημείωσε σχετικά.

Με πληροφορίες από ABC News, CBS