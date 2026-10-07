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Μια εργαζόμενη σε ινστιτούτο ερευνών πάνω στην πανώλη στη Σιβηρία αρρώστησε και πέθανε υπό απροσδιόριστες συνθήκες στις 2 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα οι ρωσικές αρχές να θέσουν σε καραντίνα περίπου 200 άτομα, προκαλώντας ανησυχία στην κοινή γνώμη, αλλά και διεθνείς αντιδράσεις.

Τι ακριβώς συνέβη

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Ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν πως το θύμα ήταν η Ντάρια Σιπίλοβα, μια 28χρονη εργαζόμενη στο Κέντρο Ερευνών Κατά της Πανώλης Σιβηρίας και Άπω Ανατολής στο Ιρκούτσκ. Σύμφωνα με τις αρχές, πέθανε από έναν άγνωστο τύπο πνευμονίας, μα προληπτικά τέθηκαν σε καραντίνα όσοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί της.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές σχετικά με τον θάνατό της έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία περίπτωση υποστηρίζεται ότι της έπεσε ένας δοκιμαστικός σωλήνας με ενεργά βακτήρια, κάτι που διαψεύστηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Ρωσίας. Σε άλλη περίπτωση υποστηρίζεται ότι αρρώστησε μετά από ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Άλλη μια φήμη που έχει κυκλοφορήσει είναι ότι αρρώστησε αφού ταξίδεψε σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία.

Από τι πέθανε

Δεν έχει επιβεβαιωθεί πως πέθανε από πανώλη, αν και ένας κυβερνήτης περιφέρειας είπε πως «ίσως» συνέβη αυτό. Η αρμόδια υπηρεσία Rospotrebnadzor είπε ότι πέθανε από άγνωστο τύπο πνευμονίας και ότι δεν έχουν βρεθεί παθογόνοι οργανισμοί σε άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της.

Η Ελένα Σοφίνα, τοπική αξιωματούχος στη Σιβηρία, είπε πως το 60% αυτών που είχαν μπει σε καραντίνα αφέθηκαν ελεύθεροι. Τοπικά ΜΜΕ είχαν πει ότι 200 είχαν τεθεί αρχικά σε καραντίνα. Η Σοφίνα τόνισε ότι δεν είχε επιβεβαιωθεί «επικίνδυνη διάγνωση».

Τι είναι η πανώλη και πώς αντιμετωπίζεται

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Η πανώλη κυκλοφορεί κυρίως σε μικρά ζώα και ψύλλους. Προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και μπορεί να μολύνει ανθρώπους. Μεταξύ των επιδημιών της ήταν ο «Μαύρος Θάνατος», όπου πέθαναν πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη κατά τον 14ο αιώνα.

Μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων και ζώων μέσω ψύλλων, εισπνοής σωματιδίων και (σπάνια) κατανάλωσης μολυσμένης τροφής. Εάν αφεθεί ανεξέλεγκτη, η φονικότητα είναι 30%-100%. Αν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά.

Πόσο κοινή είναι

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Είναι ενδημική σε πολλές χώρες της Αφρικής, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στην Αμερική και στην Ασία, μα τα περισσότερα κρούσματα σε ανθρώπους τα τελευταία έξι χρόνια αναφέρθηκαν στο Κονγκό και τη Μαδαγασκάρη, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Είναι ενδημική στη Σιβηρία, όπου έλαβε χώρα το πρώτο γνωστό ξέσπασμα σε ανθρώπους κατά την προϊστορία.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ο θάνατος της εργαζόμενης ήταν «μεγάλο πρόβλημα για τη Ρωσία» και προσφέρθηκε να βοηθήσει. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι η Ρωσία θα έπρεπε να δώσει επιπλέον πληροφορίες για τον θάνατο.

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Ο ΠΟΥ ανέφερε πως η Ρωσία είχε πει ότι δεν υπήρχαν κρούσματα πανώλης στο Ιρκούτσκ. Το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν είπαν πως λάμβαναν μέτρα πρόληψης στα σύνορα.

Το ινστιτούτο

Το συγκεκριμένο ινστιτούτο είχε δημιουργηθεί το 1934 για τον έλεγχο των ξεσπασμάτων πανώλης. Βοήθησε στην αντιμετώπιση ξεσπασμάτων σε Σιβηρία, Μογγολία και Κίνα, ενώ επίσης εργάστηκε και σε άλλες επικίνδυνες ασθένειες, μεταξύ των οποίων η χολέρα και ο άνθρακας.

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Τι είδη πανώλης υπάρχουν

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Υπάρχει η πνευμονική πανώλη, που είναι η πιο μεταδοτική και η λιγότερο κοινή. Επίσης υπάρχει η βουβωνική, που είναι η πιο κοινή και λαμβάνει χώρα όταν ψύλλος δαγκώσει τον ασθενή, και η σηψαιμική πανώλη, που δεν μεταδίδεται και παρατηρείται όταν αναπαραχθούν τα βακτήρια στο αίμα. Μια μορφή πανώλης μπορεί να εξελιχθεί σε άλλη.

Οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα σαν αυτά της γρίπης, μετά από μια περίοδο επώασης 1-7 ημερών.

Με πληροφορίες από Reuters

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