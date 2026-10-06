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Σε σειρά παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου και παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προέβησαν στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τουρκικά αεροσκάφη την Τρίτη, ημέρα άφιξης του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, πραγματοποιήθηκαν 10 παραβάσεις (εκ των οποίων 1 από σχηματισμό δύο οπλισμένων τουρκικών F-16, 2 από ένα CN-235 και 7 από μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και 15 παραβιάσεις (εκ των οποίων 6 από το CN-235 και 9 από τα μη επανδρωμένα).

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Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.