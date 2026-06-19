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Νέα επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε σε διυλιστήριο πετρελαίου στα νοτιοανατολικά της Μόσχας, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα τριών ημερών, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλης έκτασης πυρκαγιά. Το περιστατικό οδήγησε τις ρωσικές αρχές στην επιβολή περιορισμών στις πτήσεις και σε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πρωτεύουσα.

Η ένταση της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη ώστε το μεγάλο καπάκι μίας δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου εκτινάχθηκε στον αέρα και εκσφενδονίστηκε σε σημαντική απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης, πριν καταλήξει ξανά εντός του χώρου του συγκροτήματος, εικόνα που παρομοιάστηκε με κίνηση φρίσμπι.

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Σε βίντεο από διαφορετική κάμερα που κυκλοφόρησε αργότερα, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη δεξαμενή ενδέχεται να επλήγη όχι απευθείας από drone αλλά από πύραυλο της ρωσικής αεράμυνας, ο οποίος είχε εκτοξευθεί για την αναχαίτιση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους αλλά ακολούθησε διαφορετική πορεία.

These footage clearly show that it was Russian air defense that blew the lid off a tank at the Moscow oil refinery.



Hit your own harder so the enemy gets scared? 😂 pic.twitter.com/s0VEC8WRIJ June 19, 2026

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, οι νέες επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει την ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας, η οποία θεωρείται βασικός μηχανισμός χρηματοδότησης της πολεμικής προσπάθειας.

Το διυλιστήριο βρίσκεται εντός της περιφερειακής οδού της Μόσχας και σε απόσταση περίπου 16 χιλιομέτρων από το Κρεμλίνο, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, προσδίδει στις επιδρομές και έντονο συμβολικό χαρακτήρα.

Η ουκρανική πλευρά εκτιμά ότι τα χτυπήματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος αποτυπώνουν αλλαγή στις ισορροπίες της σύγκρουσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα απευθύνθηκε δημόσια στους κατοίκους της Μόσχας μέσω ανάρτησης, καλώντας τους να προβληματιστούν για τη συνέχιση του πολέμου και να ζητήσουν εξηγήσεις από τη ρωσική ηγεσία.

Από την άλλη πλευρά, το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ουκρανικού στρατιωτικού πλεονεκτήματος, ενώ σύμβουλοι της ρωσικής προεδρίας υποστήριξαν ότι οι σχετικές αναφορές που μεταφέρονται στη Δύση διαστρεβλώνουν την πραγματική εικόνα των εξελίξεων στο μέτωπο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν προχώρησε σε άμεση δημόσια δήλωση για το περιστατικό.

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Smoke fills the sky over the Russian capital of Moscow early Thursday, rising from across the extent of the Moscow Oil Refinery, resulting from several dozen successful drone and missile strikes as part of a large-scale attack launched by the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/tjZ3ZjiaeI — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2026

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές αναταράξεις στην καθημερινότητα της Μόσχας, με τις ρωσικές αρχές να προαναγγέλλουν ότι θα υπάρξει «απάντηση» προς την Ουκρανία. Παράλληλα, ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της πρωτεύουσας, ενώ εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακοί περιορισμοί σε οδικά τμήματα γύρω από το διυλιστήριο. Για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκε και το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο.

Σε διαδικτυακές αναρτήσεις, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι δεν υπήρξε προηγούμενη ειδοποίηση ούτε ενεργοποιήθηκαν σειρήνες. Παράλληλα, έγιναν αναφορές για υπολείμματα πετρελαίου πάνω σε οχήματα και εξωτερικές επιφάνειες κατοικιών σε προάστια της Μόσχας, τα οποία πιθανόν συνδέονται με την πυρκαγιά.

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Οι εξελίξεις φαίνεται να επηρεάζουν και την ενεργειακή αγορά της Ρωσίας, καθώς υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου διεθνώς, εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγών καυσίμων μέσω θαλάσσιων μεταφορών.

Moscow residents finding oil-like residue on cars, benches, and windowsills across the city and surrounding region. pic.twitter.com/JN5vfWXUaJ — Open Source Intel (@Osint613) June 18, 2026

Οι αρχές της Μόσχας επιμένουν ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων παραμένει υπό έλεγχο και χαρακτηρίζεται «σταθερή», ωστόσο οι αρμόδιες ρυθμιστικές υπηρεσίες έχουν ήδη ζητήσει εξηγήσεις από μεγάλες εταιρείες σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές.

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Την ίδια στιγμή, φιλοκυβερνητικοί κύκλοι στη Ρωσία εκφράζουν ανησυχία ότι η δημοσιοποίηση σχετικών εικόνων και βίντεο μπορεί να διευκολύνει τον σχεδιασμό νέων επιθέσεων, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν ακόμη και ως «προδοτική συμπεριφορά» τη διακίνηση τέτοιου υλικού μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Με πληροφορίες από BBC

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