Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη μέσα σε πλοίο, όταν αμέσως μετά τον αγώνα της Formula 1, οι τηλεοράσεις στο σαλόνι έπαιξαν από λάθος ταινία πορνό, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να γίνουν έξαλλοι και να τα βάλουν με το προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντιέπ της Γαλλίας προς το Νιουχέιβεν. Η ακτοπλοϊκή ζήτησε συγνώμη για αυτό που έγινε, τονίζοντας ότι «μόλις το πλήρωμα ειδοποιήθηκε για το περιεχόμενο, το κανάλι άλλαξε αμέσως».

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ανέφερε ότι η «ταινία για ενήλικες» μεταδόθηκε κατά λάθος στην τηλεόραση του σαλονιού, στους επιβάτες που παρακολουθούσαν προηγουμένως αγώνα Formula 1 και που είχαν ζητήσει οι ίδιοι να δουν.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο κανάλι έχει πλέον αφαιρεθεί από την λίστα των διαθέσιμων σταθμών στο πλοίο δηλώνοντας ότι «κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί». Μιλώντας σε τοπικό μέσο της Βρετανίας, ένας επιβάτης που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε το περιστατικό ως «τρελό».

Όπως τόνισε, «ξαφνικά παιδιά άρχισαν να τρέχουν έξω από το σαλόνι ουρλιάζοντας. Κάποιοι γονείς βγήκαν έξω και ζητούσαν από τους υπαλλήλους να φτιάξουν την τηλεόραση λέγοντάς τους ότι “παίζει σκληρό πορνό στην τηλεόραση”. Δεν το είδα αλλά ακουγόταν καθαρά».

Σύμφωνα με τον επιβάτη, ένα μέλος του πληρώματος πήγε αμέσως και έκλεισε την τηλεόραση προσθέτοντας ότι «ήταν ένα χάος η όλη υπόθεση, οι επιβάτες ήταν πραγματικά εκνευρισμένοι».

Πηγή: Guardian