Το επιβατηγό σκάφος «Κάλυμνος Ντόλφιν» επέστρεψε στο λιμάνι της Καλύμνου μετά από μηχανικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο πηδάλιο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο με προορισμό την Ψέριμο και την Κω.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, στο σκάφος βρίσκονταν συνολικά 117 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα μόλις το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι.

Advertisement

Advertisement

Η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για τη μεταφορά των επιβατών προς τους τελικούς προορισμούς τους με εναλλακτικά μέσα, ώστε το ταξίδι τους να συνεχιστεί χωρίς περαιτέρω δυσκολίες.