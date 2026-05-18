Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην Κάλυμνο, όταν ένας 47χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε σκάφος στο λιμάνι του νησιού.

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί για τον θάνατο 47χρονου ημεδαπού. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί έντονη συμπλοκή μεταξύ του 47χρονου και του άνδρα που φέρεται ως δράστης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τελευταίος allegedly χτύπησε το θύμα με κουπί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε αντιπαράθεση και λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό. Καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να παίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου.

Σύμφωνα με το Kalymnos News, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός είχε συλληφθεί το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου 2026 μαζί με τον ιδιοκτήτη του σκάφους και ακόμη ένα άτομο για παραβάσεις του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατά τον έλεγχο των αρχών είχαν εντοπιστεί στην κατοχή τους χάπια και μικρή ποσότητα κάνναβης, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους. Ωστόσο, μετά τις απολογίες τους, και οι τρεις είχαν αφεθεί ελεύθεροι.