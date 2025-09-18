Μια 78χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, σε έλεγχο που της έγινε από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, στον χώρο του λιμανιού, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της και δάγκωσε έναν λιμενικό.

Η 78χρονη βρισκόταν σε όχημα, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει, και της έγινε έλεγχος από τα στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, γιατί φώναζε και παρενοχλούσε.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των οργάνων και να δείξει τα στοιχεία της, αντίθετα προέβαλε αντίσταση, τους έβριζε και φώναζε δυνατά. Στην προσπάθειά τους να την προσαγάγουν για τους παραπάνω λόγους, εκείνη προέβαλε αντίσταση και μάλιστα δάγκωσε στο χέρι τον έναν από τους λιμενικούς.

Το αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα να μεταφερθεί στο Λιμεναρχείο, όπου κρατείται, και ο λιμενικός να μεταβεί στο νοσοκομείο για έλεγχο, μετά από το … δάγκωμα που δέχτηκε στο χέρι.

Πηγή: palmoskalymnou.gr