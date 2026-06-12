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Όταν οι γεωλόγοι αναζητούν χρυσό, συνήθως περιμένουν να βρουν πολύτιμα μέταλλα. Στην έρημο της Δυτικής Αυστραλίας όμως, μια συνηθισμένη έρευνα για κοιτάσματα χρυσού οδήγησε σε μια ανακάλυψη πολύ πιο σπάνια και εντυπωσιακή.

Κάτω από το αφιλόξενο τοπίο της περιοχής Eastern Goldfields, οι επιστήμονες εντόπισαν μια παράξενη κυκλική ανωμαλία στα δεδομένα βαρυτικών μετρήσεων. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια γεωλογική ιδιομορφία αποδείχθηκε πως έκρυβε τα απομεινάρια μιας πανίσχυρης αρχαίας καταστροφής.

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Η βαθύτερη έρευνα αποκάλυψε στοιχεία ότι κάποτε, πριν από την απόθεση των ιζημάτων της Πρώιμης Κρητιδικής περιόδου που αργότερα κάλυψαν την περιοχή, ένας σιδηρούχος μετεωρίτης συγκρούστηκε με τη Γη με τέτοια δύναμη ώστε έλιωσε πετρώματα, παραμόρφωσε κρυστάλλους και εκτόξευσε χρυσοφόρα θραύσματα στον αέρα.

Η δομή αυτή, που ονομάστηκε προσωρινά δομή πρόσκρουσης Ora Banda, αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο γεωλογικό εύρημα. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τη γεωλόγο Raiza Quintero από το Πανεπιστήμιο του Πουέρτο Ρίκο, πρόκειται μόλις για τη δεύτερη επιβεβαιωμένη δομή πρόσκρουσης που έχει σχηματιστεί εξ ολοκλήρου μέσα σε αρχαϊκά πράσινα πετρώματα (greenstone), δηλαδή σε μερικούς από τους αρχαιότερους βραχώδεις σχηματισμούς της Γης.

Οι μετεωρίτες θεωρείται ότι έχουν επηρεάσει βαθιά την εξέλιξη του πλανήτη μας. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι η πρόσκρουση Chicxulub, η οποία συνδέεται με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων και την έναρξη μιας νέας εποχής όπου κυριάρχησαν τα θηλαστικά.

Ωστόσο, αυτό ήταν μόνο ένα από τα πολλά κοσμικά γεγονότα που διαμόρφωσαν τη Γη. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι στην αρχή της ιστορίας του Ηλιακού Συστήματος, οι βραχώδεις πλανήτες δέχθηκαν έναν έντονο βομβαρδισμό από μετεωρίτες, οι οποίοι ίσως μετέφεραν στη Γη νερό και βασικά μόρια που αργότερα συνέβαλαν στην εμφάνιση της ζωής.

Οι προσκρούσεις αυτές πιθανόν να βοήθησαν στη διαμόρφωση όχι μόνο της Γης αλλά και των άλλων βραχωδών κόσμων γύρω από τον Ήλιο.

Το πρόβλημα είναι ότι ελάχιστα ίχνη έχουν απομείνει από εκείνη τη βίαιη περίοδο. Η διάβρωση, η τεκτονική δραστηριότητα και οι συνεχείς αλλαγές στην επιφάνεια της Γης έχουν σβήσει πολλούς από τους αρχαίους κρατήρες πρόσκρουσης.

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Η Ora Banda αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο δύσκολο είναι να εντοπιστούν αυτά τα κρυμμένα σημάδια.

Παρότι ο κρατήρας είναι νεότερος από τα αρχαία πετρώματα στα οποία χτύπησε, είχε χάσει σχεδόν όλα τα εμφανή χαρακτηριστικά του στην επιφάνεια. Οι επιστήμονες κατάφεραν να τον αναγνωρίσουν μόνο χάρη στις βαρυτικές μετρήσεις, τις γεωτρήσεις και τις μικροσκοπικές ενδείξεις σοκ που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένες στα πετρώματα.

Η πρώτη σημαντική ένδειξη ήταν η κυκλική περιοχή πυκνότερου υλικού που αποκάλυψαν οι βαρυτικές έρευνες κάτω από την έρημο.

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Στη συνέχεια, οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις που πραγματοποιούνταν για αναζήτηση χρυσού έφεραν στο φως ακόμη πιο παράξενα στοιχεία. Μεταξύ αυτών ήταν οι λεγόμενοι κώνοι θραύσης (shatter cones), σχηματισμοί που δημιουργούνται όταν ένα ισχυρό ωστικό κύμα από πρόσκρουση διαπερνά το υπέδαφος και αφήνει χαρακτηριστικά κωνικά μοτίβα ρωγμών.

Οι κώνοι αυτοί θεωρούνται ένα από τα πιο αξιόπιστα αποδεικτικά σημάδια μιας πρόσκρουσης. Όμως η πραγματική επιβεβαίωση ήρθε από τα δείγματα που ανασύρθηκαν βαθύτερα.

Κρυμμένα κάτω από το πλούσιο σε άργιλο στρώμα της ερήμου, οι ερευνητές εντόπισαν βραχίτες πρόσκρουσης (impact breccias), πετρώματα που δημιουργούνται όταν τεράστιες πιέσεις θρυμματίζουν υλικά και στη συνέχεια τα συγκολλούν ξανά σε ένα χαοτικό μείγμα.

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Μέσα σε αυτά βρέθηκαν μικροσκοπικές σταγόνες γυαλιού, δηλαδή πυριτικό υλικό που είχε λιώσει από τη θερμότητα της πρόσκρουσης και είχε παγιδευτεί στο πέτρωμα.

Quintero et al., Meteorit. Planet. Sci., 2026

Η ανάλυσή τους έδωσε την απάντηση.

Τα γυάλινα αυτά υπολείμματα περιείχαν εξαιρετικά αυξημένες ποσότητες νικελίου, κοβαλτίου, ιριδίου, πλατίνας, παλλαδίου και ροδίου σε σχέση με τα γύρω πετρώματα. Πρόκειται για στοιχεία γνωστά ως σιδηρόφιλα, τα οποία είναι σπάνια στον φλοιό της Γης αλλά συναντώνται πολύ συχνότερα σε μετεωρίτες πλούσιους σε σίδηρο.

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Οι επιστήμονες θεωρούν ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν την πρόσκρουση ενός σιδηρούχου μετεωρίτη, ο οποίος δημιούργησε μια υπόγεια δομή με κεντρική περιοχή και ομόκεντρους δακτυλίους που εκτείνονται σε διάμετρο περίπου 4 χιλιομέτρων.

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Και τότε εμφανίστηκε ακόμη ένα παράδοξο στοιχείο: μικροσκοπικά κομμάτια χρυσού μέσα στα πετρώματα πρόσκρουσης.

Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι η σύγκρουση εκτόξευσε χρυσοφόρο υλικό ψηλά στην ατμόσφαιρα, το οποίο στη συνέχεια έπεσε ξανά μέσα στον νεοσχηματισμένο κρατήρα και εγκλωβίστηκε στα πετρώματα.

Quintero et al., Meteorit. Planet. Sci., 2026

Αυτός ο χρυσός όμως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι πλέον το λιγότερο σημαντικό κομμάτι της ανακάλυψης.

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Η Ora Banda προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθεί πώς οι μετεωρίτες αλληλεπιδρούν με τα αρχαιότερα πετρώματα του πλανήτη και μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο μοντέλο για την κατανόηση παρόμοιων προσκρούσεων στον αρχαίο Άρη.

Quintero et al., Meteorit. Planet. Sci., 2026

Παράλληλα, η ανακάλυψη ανοίγει ένα ακόμη πιο συναρπαστικό ενδεχόμενο: ότι πολλές άλλες αρχαίες δομές πρόσκρουσης μπορεί να βρίσκονται ακόμη κρυμμένες μέσα σε πράσινα πετρώματα της Γης, περιμένοντας να αποκαλυφθούν.

Με πληροφορίες από Sciencealert / Meteoritics & Planetary Science