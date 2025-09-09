Με το νέο iPhone 17 Air να πρωταγωνιστεί, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει και επίσημα τη σειρά iPhone 17 στο σημερινό (9/9) της event, με τίτλο «Awe‑Dropping». Ο τεχνολογικός κολοσσός κάνει βήματα προς λεπτότερα και πιο ελαφριά smartphones, απ’ ότι μας έχει συνηθίσει.

Τα νέα μοντέλα αναμένονται στις βιτρίνες των καταστημάτων στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, με τις παραγγελίες να ξεκινούν από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Ποιά μοντέλα περιλαμβάνει η νέα σειρά;

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air

Το μοντέλο που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από το iPhone 17 Air. Έχει πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, νέο σχεδιασμό, νέα μπαταρία τύπου silicon-carbon. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως έπρεπε να γίνουν και ορισμένες «θυσίες», όπως η αφαίρεση του κάτω ηχείου και η περιορισμένη διάρκεια ζωής στη μπαταρία (έως 1.000 κύκλους φόρτισης).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επεξεργαστές: A19 και A19 Pro

Οθόνες: ProMotion OLED έως 120 Hz

Κάμερες: 48MP κύρια και 24MP selfie

Σύνδεση: USB‑C

iOS 26 προεγκατεστημένο

Νέο design και μειωμένο βάρος

Σειρά Air: πιο λεπτό iPhone στην ιστορία, με επαναστατική μπαταρία silicon‑carbon

Τιμή

Τιμή iPhone 17: ~899 €

Τιμή iPhone Pro Max: έως 1.300 €

Σε γενικές γραμμές, οι τιμές θα είναι παρόμοιες ή ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με την σειρά 16, αναλόγως την αγορά.