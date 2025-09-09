Με το νέο iPhone 17 Air να πρωταγωνιστεί, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει και επίσημα τη σειρά iPhone 17 στο σημερινό (9/9) της event, με τίτλο «Awe‑Dropping». Ο τεχνολογικός κολοσσός κάνει βήματα προς λεπτότερα και πιο ελαφριά smartphones, απ’ ότι μας έχει συνηθίσει.
Τα νέα μοντέλα αναμένονται στις βιτρίνες των καταστημάτων στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, με τις παραγγελίες να ξεκινούν από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.
Ποιά μοντέλα περιλαμβάνει η νέα σειρά;
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air
Το μοντέλο που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από το iPhone 17 Air. Έχει πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, νέο σχεδιασμό, νέα μπαταρία τύπου silicon-carbon. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως έπρεπε να γίνουν και ορισμένες «θυσίες», όπως η αφαίρεση του κάτω ηχείου και η περιορισμένη διάρκεια ζωής στη μπαταρία (έως 1.000 κύκλους φόρτισης).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Επεξεργαστές: A19 και A19 Pro
- Οθόνες: ProMotion OLED έως 120 Hz
- Κάμερες: 48MP κύρια και 24MP selfie
- Σύνδεση: USB‑C
- iOS 26 προεγκατεστημένο
- Νέο design και μειωμένο βάρος
- Σειρά Air: πιο λεπτό iPhone στην ιστορία, με επαναστατική μπαταρία silicon‑carbon
Τιμή
- Τιμή iPhone 17: ~899 €
- Τιμή iPhone Pro Max: έως 1.300 €
Σε γενικές γραμμές, οι τιμές θα είναι παρόμοιες ή ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με την σειρά 16, αναλόγως την αγορά.