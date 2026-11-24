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Ο αθλητής επιδιώκει την ακύρωση του σήματος υποστηρίζοντας ότι ο κάτοχος ενήργησε με δόλο για να επωφεληθεί από τη δημοτικότητά του.

Ο Πολωνός ηλεκτρολόγος ισχυρίστηκε πως η ονομασία προέρχεται από άλλη φράση, ωστόσο άσκησε προσφυγή κατά της αρχικής δικαστικής απόφασης που δικαίωσε τον ποδοσφαιριστή.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει κινηθεί νομικά και στο παρελθόν για την προστασία των προσωπικών του εμπορικών δικαιωμάτων.

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Σε δικαστική αντιπαράθεση για τα δικαιώματα εμπορικής αξιοποίησης του επωνύμου του βρίσκεται ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι διεκδικεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί εμπορικά το ίδιο του το όνομα, καθώς ένας Πολωνός ηλεκτρολόγος είχε προλάβει να κατοχυρώσει την ονομασία «Haaland» ως εμπορικό σήμα.

Πρόκειται για τον Μίχαελ Βας, ο οποίος εργάζεται ως ηλεκτρολόγος στη Νορβηγία και εμφανίζεται ως ο κάτοχος της συγκεκριμένης εμπορικής ονομασίας. Όπως αναφέρει η «Sun», ο Χάαλαντ ανακάλυψε την κατοχύρωση το 2023, όταν προσπάθησε να καταχωρίσει το δικό του εμπορικό σήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της προώθησης του προσωπικού του brand.

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Το επώνυμο του διεθνούς επιθετικού έχει συνδεθεί με μια ευρεία σειρά προϊόντων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αθλητικά ρούχα, συμπληρώματα πρωτεΐνης, ενεργειακά ποτά, αθλητικές τσάντες, αλκοολούχα ποτά, γιαούρτια, παιχνίδια, αλλά ακόμη και γυναικεία εσώρουχα. Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει η αιτιολόγηση που παρουσίασε ο Μίχαελ Βας για την επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος. Ο Πολωνός υποστήριξε ότι η ονομασία «Haaland» δεν είχε καμία σχέση με τον ποδοσφαιριστή, αλλά προερχόταν από τη φράση «High Advanced Activity Land».

Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, δεν φάνηκε να πείθει τους ειδικούς στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι εξέφρασαν αμφιβολίες για τη λογική της συγκεκριμένης επιλογής. Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Χάαλαντ υποστήριξαν ότι ο πελάτης τους ήταν ήδη ιδιαίτερα γνωστός στην Πολωνία όταν ο Βας προχώρησε στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος. Μάλιστα, τον κατηγόρησαν ότι ενήργησε με δόλιο τρόπο, επιδιώκοντας να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τη δημοτικότητα του Νορβηγού ποδοσφαιριστή.

Η αρχική εξέλιξη της υπόθεσης ήταν υπέρ του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς αποφασίστηκε η ακύρωση του εμπορικού σήματος. Η δικαστική διαμάχη, όμως, παραμένει ανοιχτή, αφού ο Πολωνός ηλεκτρολόγος έχει ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης, ζητώντας την ανατροπή της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έρλινγκ Χάαλαντ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να προστατεύσει την εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας και των χαρακτηριστικών του.

Μέσα στο 2026, ο Νορβηγός επιθετικός είχε κινηθεί νομικά εναντίον αεροπορικής εταιρείας της χώρας του, η οποία είχε χρησιμοποιήσει σε διαφημιστική καμπάνια τη χαρακτηριστική αλογοουρά του, χωρίς, σύμφωνα με την καταγγελία του, να έχει εξασφαλίσει το σχετικό δικαίωμα.