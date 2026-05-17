Η Eurovision έχει πάντα τους αριθμούς της, τις ανατροπές της και τις μικρές βραδιές μέσα στη μεγάλη βραδιά. Στον τελικό του 2026 στη Βιέννη, η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» έκλεισε τη διοργάνωση στη 10η θέση, όμως η ελληνική ψήφος είχε τη δική της ιστορία: το γνώριμο 12άρι στην Κύπρο, την απουσία της Φινλανδίας από κάθε ελληνική βαθμολογία και, φυσικά, ακόμη μία μετάδοση από τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη που θύμισε γιατί έχουν γίνει η φωνή της Eurovision για το ελληνικό κοινό.

Η Ελλάδα και η Κύπρος επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά αυτό που στη Eurovision έχει σχεδόν τη δύναμη τελετουργικού: το 12άρι ταξίδεψε ξανά από την Αθήνα στη Λευκωσία. Το ελληνικό κοινό έδωσε τους 12 βαθμούς του στην Κύπρο και την Antigoni με το «Jalla», ενώ και η ελληνική κριτική επιτροπή έστειλε το δικό της 12άρι στην κυπριακή συμμετοχή. Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος έδωσε επίσης 12 βαθμούς στην Ελλάδα και στον Akyla από τις επιτροπές, κρατώντας ζωντανή τη σταθερή ανταλλαγή στήριξης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η βαθμολογία του ελληνικού κοινού είχε καθαρή πρώτη επιλογή την Κύπρο. Ακολούθησε η Βουλγαρία, η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, με 10 βαθμούς, ενώ στην ελληνική δεκάδα μπήκαν ακόμη η Αλβανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, το Ισραήλ, η Μολδαβία, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Κροατία.

Το εντυπωσιακό, όμως, ήταν αυτό που δεν υπήρχε στη λίστα. Η Φινλανδία, που είχε θεωρηθεί ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και είχε μάλιστα κερδίσει το OGAE Poll 2026 των ευρωπαϊκών fan clubs, δεν πήρε ούτε έναν βαθμό από το ελληνικό κοινό ούτε από την ελληνική κριτική επιτροπή. Για ένα τραγούδι που βρισκόταν σταθερά στο επίκεντρο των προβλέψεων και των φανατικών της Eurovision, το ελληνικό «μηδέν» ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές μικρές εκπλήξεις της βραδιάς.

Τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής ανακοίνωσε η Κλαυδία Παπαδοπούλου, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2025, με το ελληνικό 12άρι να πηγαίνει στην Κύπρο. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη βαθμολογία, η ελληνική επιτροπή έδωσε 10 βαθμούς στην Πολωνία, 8 στη Γαλλία, 7 στην Αυστραλία και 6 στη Βουλγαρία.

Η Φινλανδία, αντιθέτως, έμεινε έξω και από εκεί. Και αυτή ακριβώς η διπλή απουσία — ούτε κοινό, ούτε επιτροπή — είναι το σημείο που κάνει την ελληνική ψήφο να ξεχωρίζει. Όχι επειδή η Eurovision δεν έχει δικαίωμα στην έκπληξη. Αλλά επειδή εδώ η έκπληξη ήρθε απέναντι σε μια συμμετοχή με ισχυρή δυναμική, fan support και αέρα φαβορί.

Μέσα σε όλα αυτά, αξίζουν ξεχωριστοί έπαινοι στη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Η μετάδοση της ΕΡΤ1 είχε ξανά ρυθμό, πληροφορία, χιούμορ, μέτρο και εκείνη τη σπάνια χημεία που δεν κατασκευάζεται εύκολα τηλεοπτικά. Δεν έκαναν απλώς σχολιασμό. Κράτησαν παρέα σε ένα κοινό που ξέρει πια να τους ακούει σαν αναπόσπαστο μέρος της βραδιάς.

Ο Καπουτζίδης με την αμεσότητα και το ένστικτό του, η Κοζάκου με τη γνώση, την ψυχραιμία και την ακρίβειά της, έδωσαν ξανά ρεσιτάλ. Σχολίασαν χωρίς να κουράσουν, εξήγησαν χωρίς διδακτισμούς, αστειεύτηκαν χωρίς να εκτροχιάσουν τη μετάδοση. Και αυτό, σε μια βραδιά τεσσάρων και πλέον ωρών, δεν είναι καθόλου αυτονόητο.

Η Eurovision 2026 πέρασε πλέον στην ιστορία με νικήτρια τη Βουλγαρία και την Ελλάδα στη 10η θέση. Όμως για το ελληνικό κοινό, η βραδιά θα μείνει και για τις δικές της λεπτομέρειες: το γνώριμο ελληνοκυπριακό 12άρι, το παράδοξο της Φινλανδίας και ένα τηλεοπτικό δίδυμο που απέδειξε ξανά ότι, όταν πιάνει μικρόφωνο στη Eurovision, ξέρει ακριβώς τι κάνει.