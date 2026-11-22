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Ο μάρτυρας ισχυρίζεται πως ο Μπρούκνερ περιέγραψε τη διάρρηξη σε θέρετρο, την απαγωγή του παιδιού με τροχόσπιτο και τη μετέπειτα θανάτωσή του.

Παρά τις έρευνες των αρχών σε περιοχή κοντά στο Λάγκος, δεν βρέθηκαν σημαντικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του μάρτυρα.

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για την υπόθεση, αρνείται σταθερά οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν.

Η νέα μαρτυρία εξετάζεται από τις αρχές, χωρίς ωστόσο να αποτελεί μέχρι στιγμής απόδειξη για την εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης.

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Μια νέα μαρτυρία που ενδέχεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον γύρω από την πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν έρχεται στο φως σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνιση του τρίχρονου κοριτσιού από το θέρετρο Πράια ντα Λουζ στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mail on Sunday, ένας πρώην συγκρατούμενος του Κρίστιαν Μπρούκνερ, του βασικού υπόπτου στην υπόθεση, υποστηρίζει ότι ο 49χρονος του εκμυστηρεύτηκε πως είχε απαγάγει και σκοτώσει ένα «μικρό ξανθό κορίτσι».

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Ο Λαουρέντιου Κοντίν, ο οποίος κρατούνταν μαζί με τον Μπρούκνερ σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο της Γερμανίας το 2019, φέρεται να κατέθεσε στις γερμανικές ομοσπονδιακές αρχές (BKA) τον Οκτώβριο του 2024, περιγράφοντας όσα ισχυρίζεται ότι άκουσε από τον συγκρατούμενό του.

Ο Μπρούκνερ δεν έχει κατηγορηθεί για την εξαφάνιση της Μαντλίν και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

#BREAKING | #ChristianBrueckner allegedly told a fellow inmate he took a sleeping little blonde girl from an apartment, jumped out the window with her in his arms, drove off in his campervan, and killed her after he saw blue lights. 👇



As a mom who has followed the… pic.twitter.com/qez4xIKDnA — 𝕏 🕵🏻‍♀️🦋L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🦋🕵🏻‍♀️ 𝕏 (@iamlegacy23) November 22, 2026

Η φερόμενη ομολογία μέσα στη φυλακή

Όπως φέρεται να περιέγραψε ο Κοντίν στις γερμανικές αρχές, ο Μπρούκνερ τού μίλησε αρχικά για διάρρηξη σε ξενοδοχείο στην Πράια ντα Λουζ, όπου αναζητούσε χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με τον πρώην συγκρατούμενο, ο Μπρούκνερ υποστήριξε ότι εντόπισε ένα κορίτσι που κοιμόταν, το πήρε από το δωμάτιο και απομακρύνθηκε με το τροχόσπιτό του, οδηγώντας για περίπου 45 λεπτά. Στη συνέχεια, φέρεται να του περιέγραψε ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στο παιδί.

Ο Κοντίν ισχυρίζεται ότι ο Μπρούκνερ πανικοβλήθηκε όταν είδε μπλε φώτα, πιστεύοντας πως η αστυνομία αναζητούσε το κορίτσι, και τότε το σκότωσε.

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Ο ίδιος φέρεται να είπε στους ερευνητές πως αρχικά θεώρησε την ιστορία μια προσπάθεια του Μπρούκνερ να καυχηθεί για εγκληματικές πράξεις. Ωστόσο, όταν το όνομά του συνδέθηκε με την εξαφάνιση της Μαντλίν το 2020, άρχισε να πιστεύει ότι όσα είχε ακούσει ενδεχομένως να σχετίζονταν με την υπόθεση.

Ο πρώην συγκρατούμενος υποστήριξε ακόμη ότι ο Μπρούκνερ είχε αναφερθεί σε σεξουαλικό ενδιαφέρον για μικρά παιδιά, ενώ φέρεται να τον είχε ρωτήσει εάν θα μπορούσε να εντοπιστεί DNA του σε παράθυρο από το οποίο είχε πηδήξει κρατώντας ένα παιδί.

Οι γερμανικές αρχές φέρεται να έλαβαν λεπτομερή περιγραφή από τον Κοντίν για τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο Μπρούκνερ σκότωσε το κορίτσι. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

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Madeleine McCann prime suspect Christian Brueckner 'confessed he killed little blonde girl' to fellow inmate https://t.co/D3Kg79m208 — Daily Mail (@DailyMail) November 22, 2026

Οι έρευνες στην περιοχή του Λάγκος

Περίπου επτά μήνες μετά την κατάθεση του Κοντίν, Γερμανοί και Πορτογάλοι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες σε εκτάσεις με πυκνή βλάστηση στην περιοχή του Λάγκος, στην Πορτογαλία.

Η επιχείρηση διήρκεσε τρεις ημέρες και πραγματοποιήθηκε σε απόσταση περίπου τεσσάρων μιλίων από το θέρετρο Ocean Club, όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚάν την περίοδο της εξαφάνισης της μικρής, καθώς και κοντά σε μια καλύβα όπου είχε ζήσει ο Μπρούκνερ.

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Οι έρευνες δεν απέδωσαν σημαντικά ευρήματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Μπρούκνερ εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, ο οποίος είχε καταδικαστεί στη Γερμανία για βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005, αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού εξέτισε την ποινή του για την υπόθεση αυτή, η οποία δεν συνδέεται με την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Οι γερμανικές αρχές τον είχαν κατονομάσει ως βασικό ύποπτο το 2020, ενώ οι πορτογαλικές αρχές τον αναγνώρισαν επισήμως ως ύποπτο το 2022. Παρά τις έρευνες και τις επιχειρήσεις αναζήτησης, δεν έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για την εξαφάνιση του παιδιού.

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Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή και έχει υποστηρίξει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση.

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Η νέα μαρτυρία, εφόσον αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές, ενδέχεται να αποτελέσει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα που παραμένει ανοιχτή, χωρίς ωστόσο να συνιστά από μόνη της απόδειξη για την τύχη της Μαντλίν ή για την ενοχή του Μπρούκνερ.

Με πληροφορίες από Express Gazette,NewsFinale ,Express Digest ,The Independent

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