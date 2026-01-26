Κατηγορίες κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε ο Τεντ Κρουζ σε συνομιλίες με δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2025, σύμφωνα με ηχητικά ντοκουμέντα που διέρρευσαν στο διαδίκτυο.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι λόγω της ακρίβειας «θα γίνει σφαγή» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με θύμα τους Ρεπουμπλικανούς, με αποτέλεσμα να εισπράξει την οργή του προέδρου.

Το περιστατικό έφερε στη δημοσιότητα το Axios που επικαλείται δύο κρυφές ηχογραφήσεις ιδιωτικών συνομιλιών του Κρουζ με δωρητές, στις αρχές και τα μέσα του 2025.

Ο πρόεδρος ήταν δυσαρεστημένος, είπε ο Κρουζ, και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει σε συνομιλία που είχε με τον Κρουζ και άλλους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Είχαν προσπαθήσει να τον μεταπείσουν για τους δασμούς, αλλά μάταια.

«Κύριε Πρόεδρε, αν φτάσουμε στον Νοέμβριο [ενν. του 2026] και οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις των πολιτών έχουν πέσει κατά 30% και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί κατά 10-20%, θα πάμε στις εκλογές και θα αντιμετωπίσουμε μακελειό», είπε ο Κρουζ στον πρόεδρο, σύμφωνα με το Axios. «Θα χάσετε τη Βουλή, θα χάσετε τη Γερουσία, θα περάσετε τα επόμενα δύο χρόνια με παραπομπές για καθαίρεση κάθε εβδομάδα».

Η απάντηση του Τραμπ ήταν να βρίσει χυδαία τον Κρουζ.

Η συνομιλία κράτησε μέχρι μετά τα μεσάνυχτα και «δεν πήγε καλά», είπε ο Κρουζ στους δωρητές, με τον Τραμπ να «φωνάζει» και να «βρίζει» τους νομοθέτες. Μάλιστα, η φερόμενη απάντηση του Τραμπ ήταν «Άντε γα@@@υ, Τεντ».

Το γραφείο του Κρουζ δεν αμφισβήτησε την αυθεντικότητα του ηχητικού αρχείου. Ωστόσο, τόνισε την πίστη του στον Τραμπ. Σε δήλωση προς το Axios αναφερόταν: «Ο γερουσιαστής Κρουζ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του προέδρου στη Γερουσία και μάχεται καθημερινά στα χαρακώματα για να προωθήσει την ατζέντα του».

Σε άλλο σημείο, ο Κρουζ αστειεύεται με τη χρήση του «Ημέρα Απελευθέρωσης», όπως αποκαλεί ο Τραμπ τους δασμούς. «Έχω πει στο προσωπικό μου ότι, αν κανένας χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις, θα τον απολύσω επιτόπου», ακούγεται να λέει.

Στις ηχογραφήσεις ο Κρουζ επιτέθηκε και στον αντιπρόεδρο Τζει Ντι Βανς, συνδέοντας τον αντιπρόεδρο με τον συντηρητικό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, τον οποίο έχει κατηγορήσει ότι προσπαθεί να ματαιώσει την εξωτερική πολιτική του προέδρου.

«Ο Τάκερ δημιούργησε τον Τζέι Ντι. Ο Τζέι Ντι είναι προστατευόμενος του Τάκερ και είναι ένα και το αυτό», φέρεται να είπε ο Κρουζ. Κατηγόρησε επίσης τον αντιπρόεδρο και τον Κάρλσον ότι έδιωξαν τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτς, επειδή ο Γουόλτς υποστήριζε τον βομβαρδισμό του Ιράν.

Οι ηχογραφήσεις, με συνολική διάρκεια σχεδόν 10 λεπτών, δίνουν μια αφιλτράριστη εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο Κρουζ αυτοτοθετείται ως παραδοσιακός υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου, γράφει το Axios. Στόχος του γερουσιαστή από το Τέξας, όπως συζητείται έντονα, είναι να κατέβει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times/Siena έδειξε ότι μόνο το 34% εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ έχει χειριστεί το κόστος ζωής, ενώ το 64% τον αποδοκιμάζει. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η οικονομία είναι αφορμή για να αποδοκιμάσουν τον Τραμπ όσοι τον ψήφισαν το 2024.

Με τις δημοσκοπήσεις και τα ΜΜΕ τα βάζει ξανά ο Τραμπ: «Απάτη» τα ποσοστά, «θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα»

Με τα ΜΜΕ τα βάζει ξανά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για ανάληψη «δράσης» κατά δημοσκοπήσεων που χαρακτηρίζει «ψεύτικες και δόλιες» και αφήνοντας αιχμές ακόμη και για ποινικές προεκτάσεις, την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε προεκλογική τροχιά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούνται ως συντονισμένη προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει αυτή την απάτη των δημοσκοπήσεων από το να συνεχιστεί», τονίζοντας πως είναι «ψεύτικες και δόλιες» και ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται «σχεδόν ως ποινικό αδίκημα». Κατονόμασε μέσα όπως οι The New York Times, ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC, καθώς και το Fox News και τη The Wall Street Journal, κατηγορώντας τα ότι προωθούν παραπλανητικές δημοσκοπήσεις.

Και όλα αυτά ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026, κατά τις οποίες οι ψηφοφόροι θα κληθούν να αποφασίσουν για τον έλεγχο του Κογκρέσου, εκλέγοντας νέα Βουλή των Αντιπροσώπων και μέρος της Γερουσίας, στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

