Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την Πέμπτη την υποστήριξή του για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα δείχνει να πλησιάζει στο τέλος του.

«Απονείμετε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης — το αξίζει!» έγραψε ο Νετανιάχου στο X. Μάλιστα η δημοσίευση συνοδεύεται και από μία φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτή φαίνεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να φοράει στον Αμερικανό πρόεδρο ένα τεράστιο μετάλλιο που παραπέμπει στο Νόμπελ Ειρήνης, την ώρα που ο Τραμπ αποθεώνεται και υψώνει τα χέρια του.

Η νορβηγική επιτροπή θα ανακοινώσει τον νικητή του ιστορικού βραβείου την Παρασκευή.