Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί για το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup, από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

«Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη.

Advertisement

Advertisement

Ο Αμερικανός Πρέοδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αιφνιδιάζοντας τους δημοσιογράφους.

Την ίδια ώρα οι διεθνείς ηγέτες παραμένουν συγκεντρωμένοι αυτή την εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, όπου οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα σχέδιο ειρήνης 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup – Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup, από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Η πρόταση διανεμήθηκε την Τρίτη σε αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ, ο οποίος παραμένει ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή, δήλωσε ότι μίλησε την Πέμπτη με εκπροσώπους από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου.

🚨BREAKING: President Trump announces, "It's looking like we have a deal on Gaza" that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup – Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup, από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup – Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στα ΜΜΕ πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup, από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Λουκασένκο: Ο Πούτιν έχει μια πρόταση που η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί

Οπρόεδρος της Λευκορωσία Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή ότι υπάρχει μια «καλή πρόταση» στο τραπέζι, την οποία η ουκρανική ηγεσία θα πρέπει να αποδεχθεί, αν δεν θέλει να χάσει ολόκληρη τη χώρα.

Advertisement

Ο Λουκασένκο, μιλώντας μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα, η οποία διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες, δεν ανέφερε τι περιλαμβάνει η πρόταση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Νωρίτερα, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε πως η Λευκορωσία προτείνει να χτίσει πυρηνικό εργοστάσιο στο ανατολικό τμήμα της χώρας που θα μπορούσε να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τμήματα της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο

Ο Λευκορώσος πρόεδρος πρότεινε την ιδέα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο.

Advertisement

«Εάν ληφθεί απόφαση, θα ξεκινήσουμε άμεσα να χτίζουμε νέα ενεργειακή μονάδα ή νέο σταθμό εάν υπάρχει ανάγκη (για ηλεκτρισμό) στη δυτική Ρωσία και τις απελευθερωμένες περιοχές», δήλωσε ο Λουκασένκο, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που προτιμά και η ίδια η Μόσχα για να περιγράψει ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Η πρόταση είναι ενδεικτική των στενών δεσμών μεταξύ του Πούτιν και του Λουκασένκο, ακόμα και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζει μια στρατηγική προσφοράς κινήτρων στον Λευκορώσο πρόεδρο για να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους και να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Δύση.

Ο Πούτιν απάντησε ότι «η χρηματοδότηση δεν αποτελεί ζήτημα. Εάν υπάρχει ένας καταναλωτής που θα λάβει ηλεκτρική ενέργεια και θα πληρώσει το απαιτούμενο τέλος, δεν αποτελεί καθόλου πρόβλημα».

Advertisement

Η Λευκορωσία είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας και έχει στηρίξει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων επιτρέποντας στα στρατεύματα του Πούτιν να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της για να εισέλθουν στην Ουκρανία το 2022.

Σημειώνεται πως ο Πούτιν συναντά τον Λουκασένκο συχνότερα από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη.

Advertisement