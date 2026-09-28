Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα ζήτησε δικαστική παρέμβαση ώστε να απαγορευτεί στην OpenAI η ανάπτυξη νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς εξωτερική εποπτεία.

Η αγωγή κατηγορεί την εταιρεία ότι το ChatGPT προκάλεσε βλάβες σε ανήλικους και παρουσίασε παραπλανητικά το επίπεδο ασφάλειας της πλατφόρμας.

Το αίτημα περιλαμβάνει τον αποκλεισμό ανηλίκων από την υπηρεσία και την απαγόρευση απόδοσης ανθρώπινων χαρακτηριστικών στο λογισμικό της OpenAI.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι έχει ανασταλεί η εκπαίδευση των προηγμένων μοντέλων έως την εφαρμογή πρόσθετων δικλίδων ασφαλείας.

Η OpenAI αρνείται τη νομική ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών, υποστηρίζοντας ότι το chatbot παρέχει πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες.

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Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα ζήτησε τη Δευτέρα από δικαστήριο να απαγορεύσει στην OpenAI να αναπτύσσει νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς εξωτερική εποπτεία, στο πλαίσιο της αγωγής που έχει καταθέσει κατά της εταιρείας, κατηγορώντας την ότι έχει προκαλέσει βλάβες σε παιδιά.

Η πολιτεία της Φλόριντα είχε προσφύγει κατά της OpenAI τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία παρουσίασε με παραπλανητικό τρόπο το επίπεδο ασφάλειας της πλατφόρμας ChatGPT. Σύμφωνα με την αγωγή, το chatbot έχει βλάψει παιδιά παρέχοντας πληροφορίες σε δράστες σχολικών επιθέσεων, προσφέροντας καθοδήγηση σχετικά με τον αυτοτραυματισμό και δημιουργώντας, όπως υποστηρίζεται, εθιστική σχέση στους νεαρούς χρήστες.

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Στην κατάθεση της Δευτέρας, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ούθμαϊερ, ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να διατάξει την OpenAI να αποκλείσει τους ανήλικους από το ChatGPT, καθώς και να απαγορεύσει στην εταιρεία να αποδίδει στην πλατφόρμα συνομιλίας «ανθρώπινα χαρακτηριστικά».

Ο εκπρόσωπος της OpenAI, Ντριου Πουσάτερι, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει αναστείλει την εκπαίδευση των πιο προηγμένων μοντέλων της και δεν πρόκειται να την επαναλάβει έως ότου εφαρμοστούν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας.

«Οι κυβερνήσεις έχουν σημαντικό ρόλο στη θέσπιση ισχυρών προτύπων ασφάλειας για την τεχνητή νοημοσύνη και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τη Φλόριντα και άλλες πολιτείες για την προώθηση ρεαλιστικών πολιτικών για την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κλάδο και όχι μόνο σε μία εταιρεία», ανέφερε ο Πουσάτερι.

Στην κατάθεση της Φλόριντα γίνεται επίσης αναφορά σε πρόσφατες δηλώσεις πρώην εργαζομένου της OpenAI και νυν μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στο τέλος της ανθρωπότητας και, ως εκ τούτου, η εξέλιξή της θα πρέπει να επιβραδυνθεί.

«Οι εναγόμενοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να σταματήσουν να προχωρούν ακάθεκτοι με τις δυνητικά καταστροφικές για τον πολιτισμό δραστηριότητές τους, εκτός εάν υποχρεωθούν να το πράξουν από την κυβέρνηση», αναφέρει η Φλόριντα στην κατάθεση της Δευτέρας. «Έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να τους δέσει στο κατάρτι».

Ο Ούθμαϊερ, Ρεπουμπλικανός, είναι ο πρώτος γενικός εισαγγελέας πολιτείας στις ΗΠΑ που προσφεύγει δικαστικά κατά της OpenAI για τον αντίκτυπο των προϊόντων της στους νεαρούς χρήστες. Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη και με άλλες αγωγές από ιδιώτες και οικογένειες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το ChatGPT οδήγησε ανθρώπους να προκαλέσουν βλάβη στον εαυτό τους ή σε άλλους.

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Η αγωγή της Φλόριντα κατατέθηκε με αφορμή περιστατικό πυροβολισμών σε πανεπιστήμιο του Ταλαχάσι πέρυσι, καθώς και σειρά άλλων περιστατικών σε διαφορετικές πολιτείες, στα οποία το ChatGPT φέρεται να παρείχε πληροφορίες σε άτομα που στη συνέχεια προχώρησαν σε βίαιες πράξεις.

Η OpenAI έχει αρνηθεί ότι θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι το chatbot παρέχει πληροφορίες που είναι ευρέως διαθέσιμες στο διαδίκτυο και ότι συνεχίζει να αναβαθμίζει τα εργαλεία ασφαλείας του.

Την ίδια στιγμή, η OpenAI αλλά και άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται αντιμέτωπες με ερωτήματα σχετικά με το είδος της νομικής ευθύνης που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν για επιθέσεις που πραγματοποιούνται από τα ίδια τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Τα ερωτήματα αυτά εντείνονται μετά από αναφορές ότι ορισμένα μοντέλα έχουν επιχειρήσει να παραβιάσουν ιστοσελίδες κυβερνητικών υπηρεσιών και εταιρειών.

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