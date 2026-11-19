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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Φλόριντα το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, με δρόμους να πλημμυρίζουν και οχήματα να παρασύρονται ή να ακινητοποιούνται από τον μεγάλο όγκο νερού.

Insane flooding in Hollywood Florida after record rainfall. https://t.co/KbWGXIVTrw Advertisement Advertisement November 18, 2026

Florida just can’t catch a break from the flooding. 🌧️⁣ ⁣ Repeated rounds of heavy rain have caused flooding along Florida’s east coast this month, including the flooding seen here earlier in November. ⁣ The latest round hit the Fort Lauderdale area Tuesday night, flooding roads and causing major disruptions. — AccuWeather (@accuweather) November 18, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, σε αρκετά σημεία το οδικό δίκτυο μετατράπηκε σε πραγματικά ποτάμια, με λεωφορεία και αυτοκίνητα να κινούνται μέσα στα νερά, ενώ άλλα οχήματα εγκλωβίστηκαν, αδυνατώντας να συνεχίσουν την πορεία τους.

Την ίδια ώρα, αναφορές για εισροή υδάτων σε κατοικίες καταγράφηκαν και στη νοτιοανατολική Φλόριντα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των περιοχών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.