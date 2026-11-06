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Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια ενός 34χρονου πατέρα τεσσάρων παιδιών να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ο Τζόσουα Μπένετ παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών στην περιοχή του Παλμ Μπέι και έχασε τη ζωή του, εγκλωβισμένος μέσα στο όχημά του.

Οι τελευταίες στιγμές του καταγράφηκαν σε μια δραματική βιντεοκλήση με τη σύζυγό του, Στέισι. Ο 34χρονος, εμφανώς τρομοκρατημένος, της τηλεφώνησε μέσω FaceTime και επαναλάμβανε κλαίγοντας: «Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω».

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Όπως περιέγραψε η ίδια, ο σύζυγός της τής είπε ότι βρισκόταν στη μέση ενός ποταμού και πως το αυτοκίνητό του είχε βυθιστεί, με τα νερά να τον έχουν περικυκλώσει.

Η Στέισι προσπάθησε να τον καθοδηγήσει, προτρέποντάς τον να σπάσει το παράθυρο του αυτοκινήτου και να προσπαθήσει να βγει έξω. Ωστόσο, η βιντεοκλήση διακόπηκε ξαφνικά.

Σε κατάσταση πανικού, κάλεσε αμέσως τις αρχές και πέρασε ώρες αναζητώντας βοήθεια, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την τραγωδία. Ο Μπένετ εντοπίστηκε αργότερα νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί σε δρόμο της περιοχής.

Ο 34χρονος ήταν ένα από τα δύο θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη Φλόριντα, προκαλώντας μεγάλες πλημμύρες από τις έντονες βροχοπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Η σύζυγός του, με την οποία είχαν γνωριστεί όταν σπούδαζαν μαζί βιολογία στο πανεπιστήμιο, τον περιέγραψε ως έναν υπέροχο σύζυγο και πατέρα, απόλυτα αφοσιωμένο στην οικογένειά του.

Μαζί είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, ένα αγόρι και τρία κορίτσια. «Του άρεσε πολύ να κάνει δραστηριότητες μαζί τους. Τώρα ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Εκείνος δεν είναι εδώ. Δεν έχω πια το στήριγμά μου. Τα παιδιά δεν έχουν τον πατέρα τους», ανέφερε συγκλονισμένη.