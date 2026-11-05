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Ασυνήθιστες εικόνες καταγράφηκαν στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, μετατρέποντας δρόμους και πάρκα σε μικρές λίμνες. Μέσα στα νερά που κάλυψαν κατοικημένες περιοχές εμφανίστηκαν μεγάλα ψάρια, με ένα από αυτά να θυμίζει καρχαρία και να κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην πόλη Φορτ Πιρς, στην ανατολική ακτή της Φλόριντα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα μεγάλο ψάρι διακρίνεται να κολυμπά στα θολά νερά ενός πλημμυρισμένου δρόμου, ενώ το πτερύγιό του προεξέχει από την επιφάνεια. Παρά την ομοιότητά του με καρχαρία, το είδος του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

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Όπως αναφέρει η New York Post, οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει πλημμύρες στην περιοχή, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων και δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο σκηνικό στους δρόμους της πόλης.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έβλεπα καρχαρία στον δρόμο»

Το βίντεο κατέγραψε η Φρανσάρα Ναπολεόν, η οποία περιέγραψε στο πρακτορείο Storyful την έκπληξή της όταν αντίκρισε το ψάρι.

Όπως είπε, κατευθυνόταν προς το σχολείο για να παραλάβει την κόρη της, πριν επιδεινωθούν οι καιρικές συνθήκες, όταν παρατήρησε κάτι να κινείται μέσα στα νερά που είχαν καλύψει τον δρόμο.

Αρχικά δεν κατάλαβε τι ήταν. Όταν, όμως, διέκρινε το πτερύγιο που προεξείχε από την επιφάνεια, θεώρησε ότι επρόκειτο για καρχαρία. Έβγαλε αμέσως το κινητό της και άρχισε να καταγράφει το θέαμα, ενώ γύρω της αυτοκίνητα συνέχιζαν να κινούνται μέσα από τα νερά.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την έκπληξή της για το ασυνήθιστο θέαμα.