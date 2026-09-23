Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια γυναίκα στην περιοχή Cape Hatteras της Βόρειας Καρολίνας επενέβη για να απελευθερώσει έναν καρχαρία που είχε παγιδευτεί σε αγκίστρι κατά τη διάρκεια ψαρέματος.

Η γυναίκα χρησιμοποίησε πένσα και τα χέρια της για να αφαιρέσει το αγκίστρι από το στόμα του ζώου, παρά τις έντονες κινήσεις του.

Παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με αγωνία την προσπάθεια, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την επιστροφή του καρχαρία στη θάλασσα χωρίς να τραυματιστεί η ίδια.

Η ενέργεια κρίθηκε αναγκαία καθώς το είδος του καρχαρία απειλείται με εξαφάνιση, ενώ η νομοθεσία επιβάλλει την απελευθέρωσή ορισμένων ειδών.

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Ένα αρκετά σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, όταν μια γυναίκα αποφάσισε να επέμβει, βλέποντας έναν καρχαρία να έχει πιαστεί σε αγκίστρι.

Πιο συγκεκριμένα, το σπάνιο περιστατικό συνέβη στην περιοχή Cape Hatteras και καταγράφηκε σε βίντεο. Στα πλάνα, η γυναίκα φαινεται να προσπαθεί να κρατήσει ακινητοποιημένο το άγριο ζώο, χρησιμοποιώντας παράλληλα μια πένσα προκειμένου να απομακρύνει το αγκίστρι από το στόμα του.

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Ο καρχαρίας βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια της και κάνει έντονες κινήσεις στην προσπάθειά του να απελευθερωθεί. Εκείνη, χωρίς να απομακρυνθεί παρά τον προφανή κίνδυνο, πιάνει με γυμνά χέρια το στόμα του και επιχειρεί να ξεμπλέξει το αγκίστρι και το σύρμα που είχαν σφηνώσει στα σαγόνια του.

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην συγκεκριμένη παραλία παρακολουθούν με αγωνία την προσπάθεια, η οποία τελικά είχε θετικό αποτέλεσμα, καθώς η γυναίκα κατάφερε να αφαιρέσει το αγκίστρι και στη συνέχεια βοήθησε τον καρχαρία να επιστρέψει στη θάλασσα.

Newly released footage shows a woman carefully removing a fishing hook from a shark’s mouth after it was reeled ashore in Cape Hatteras, North Carolina, on July 4. Bystanders watched as she worked to free the shark before quickly returning it back into the ocean. pic.twitter.com/9wd50UCBm0 — CBS News (@CBSNews) September 22, 2026

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Τάλμποτ που τράβηξε το βίντεο, η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή μαζί με την οικογένειά της για ψάρεμα, όταν ο καρχαρίας έπιασε το δόλωμα και άρχισε να τους τραβά για περίπου 200 μέτρα κατά μήκος της ακτής.

Μετά από προσπάθεια, η οικογένεια κατάφερε να οδηγήσει τον καρχαρία στην ακτή. Σύντομα συγκεντρώθηκαν αρκετοί άνθρωποι στο σημείο, παρακολουθώντας τη διαδικασία για την απελευθέρωσή του.

«Εξ όσων γνωρίζω το συγκεκριμένο είδος καρχαρία βρίσκεται κοντά στο να χαρακτηριστεί απειλούμενο με εξαφάνιση, οπότε εργάστηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να τον απαγκιστρώσει», ανέφερε η Τάλμποτ.

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Όπως πρόσθεσε, μόλις αφαιρέθηκε το αγκίστρι, η γυναίκα απελευθέρωσε τον καρχαρία χωρίς καθυστέρηση, επιτρέποντάς του να επιστρέψει στο νερό.

Να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ η αλιεία καρχαριών διέπεται από αυστηρούς κανόνες, ενώ για ορισμένα είδη οι ψαράδες υποχρεούνται να τα απελευθερώνουν στη θάλασσα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών της Βόρειας Καρολίνας.

Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από έναν καρχαρία που κινείτο έντονα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί αρκετές επιθέσεις καρχαριών.

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