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Οι δύο πλευρές προετοιμάζουν την ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης αρχαιολογικών αντικειμένων κατά τον επικείμενο Στρατηγικό Διάλογο στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και η διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Cultural Heritage School για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας το 2027.

Επιπλέον, δρομολογούνται κοινές εκθέσεις και εκπαιδευτικές συνεργασίες με αμερικανικά μουσεία, με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

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Τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα του πολιτισμού επιβεβαίωσαν, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για τις Μορφωτικές και Πολιτιστικές Υποθέσεις, Catherine Dillon, κατά τη συνάντησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στη στενή και αποτελεσματική συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με τις αμερικανικές αρχές, η οποία έχει ήδη αποδώσει και συνεχίζει να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα συμβάλλοντας στον εντοπισμό και στον επαναπατρισμό παρανόμως εξαχθέντων από την Ελλάδα, αρχαίων έργων τέχνης.

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Η υπουργός υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς προϋποθέτει σταθερή διεθνή επικοινωνία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την εξαιρετική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο υπουργείο Πολιτισμού, την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στην επικείμενη ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου, μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης, η ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω εκθέσεων, μουσειακών και εκπαιδευτικών συνεργασιών και προγραμμάτων και πολιτιστικών ανταλλαγών.

Τονίστηκε η σκοπιμότητα και η χρησιμότητα της διοργάνωσης του Cultural Heritage School, μιας κοινής πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και του ICOM. To 6o κατά σειρά CHS θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή επαγγελματιών μουσείων, στελεχών διωκτικών αρχών και υπηρεσιών ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την Ελλάδα και από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, στις αρχές του 2027, με αντικείμενο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, από την παράνομη διακίνηση.

Έγινε εκτενής αναφορά και στα προγράμματα, που έχουν ήδη δρομολογηθεί και υλοποιούνται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Educational and Cultural Affairs Bureau του State Department, της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και του Ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των εορτασμών των 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, όπως και στη συνεργασία που διατηρεί το υπουργείο Πολιτισμού με αμερικανικά μουσεία, μεταξύ των οποίων το Getty, το οποίο πρόκειται να φιλοξενήσει ελληνικά εκθέματα στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, του 2028, στο Λος Άντζελες. Αντίστοιχα το ΜΕΤ και το Μουσείο της Βίβλου, θα φιλοξενήσουν ελληνικές εκθέσεις, κατά τους επόμενους μήνες