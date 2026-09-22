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Ένα απρόοπτο περιστατικό αντιμετώπισαν πυροσβέστες στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, την ώρα που επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά σε αυτοκίνητο.

Η μεγάλη πίεση του νερού έκανε τον σωλήνα ιδιαίτερα δύσκολο στον χειρισμό, με το πλήρωμα να δίνει μάχη για να τον κρατήσει υπό έλεγχο.

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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εικόνα για το πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει το έργο των πυροσβεστών ακόμη και σε μια φαινομενικά συνηθισμένη κατάσβεση πυρκαγιάς.