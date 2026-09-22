Ένα απρόοπτο περιστατικό αντιμετώπισαν πυροσβέστες στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, την ώρα που επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά σε αυτοκίνητο.
Η μεγάλη πίεση του νερού έκανε τον σωλήνα ιδιαίτερα δύσκολο στον χειρισμό, με το πλήρωμα να δίνει μάχη για να τον κρατήσει υπό έλεγχο.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εικόνα για το πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει το έργο των πυροσβεστών ακόμη και σε μια φαινομενικά συνηθισμένη κατάσβεση πυρκαγιάς.
@cbseveningnews Firefighters in Pennsylvania got a lesson in water pressure while battling a car fire as the crew struggled to control the hose. #pennsylvania #firefighters #firefighters #firefightertiktok #fire ♬ original sound – CBS Evening News