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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ένας καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων παραμένει εγκλωβισμένος για πάνω από μία εβδομάδα σε κανάλι της πόλης Μπουσάν στη Νότια Κορέα.
- Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί το σημείο για να δουν το ζώο, το οποίο ο δήμος ανακήρυξε επίτιμο πρεσβευτή της πόλης.
- Το λιμενικό επιχείρησε ανεπιτυχώς να οδηγήσει τον καρχαρία προς την ανοιχτή θάλασσα, διακόπτοντας τις προσπάθειες λόγω της έλλειψης ανταπόκρισης από το ζώο.
- Επιστήμονες παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του καρχαρία, εκφράζοντας ανησυχία για την πιθανή εξασθένησή του λόγω του περιορισμένου χώρου κίνησης.
Ένας καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων έχει μετατραπεί σε απρόσμενη τουριστική ατραξιόν στη Νότια Κορέα, καθώς παραμένει εγκλωβισμένος για περισσότερες από επτά ημέρες σε ένα στενό κανάλι της πόλης Μπουσάν.
Το θαλάσσιο ζώο, το οποίο οι κάτοικοι έχουν ονομάσει «Μπουκάνγκ-ι», από την ονομασία του Βόρειου Λιμανιού της Μπουσάν, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο κανάλι στις 18 Σεπτεμβρίου, αναφέρει ο Guardian στο δημοσίευμά του. Έκτοτε, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί το παραθαλάσσιο πάρκο της πόλης για να το δουν από κοντά.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα ακολούθησε τη λεία του από τη θάλασσα και κατέληξε στο κανάλι, χωρίς στη συνέχεια να καταφέρει να βρει τον δρόμο της επιστροφής.
Το λιμενικό της Μπουσάν επιχείρησε αρχικά να απομακρύνει τον καρχαρία την ημέρα που εντοπίστηκε. Η επιχείρηση, ωστόσο, σταμάτησε έπειτα από περίπου έξι ώρες, καθώς οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι η πίεση προς το ζώο θα μπορούσε είτε να το τραυματίσει είτε να προκαλέσει επιθετική συμπεριφορά.
Νέα προσπάθεια έγινε το πρωί της Τρίτης, όταν σκάφη του λιμενικού χρησιμοποίησαν πίδακες νερού πίσω από τον καρχαρία, επιχειρώντας να τον κατευθύνουν προς την έξοδο του καναλιού. Η συγκεκριμένη τεχνική είχε χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη διάσωση ενός μεγάλου λευκού καρχαρία που είχε παγιδευτεί σε ρηχά νερά στη Μασαχουσέτη το 2004.
Η πρώτη προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς ο καρχαρίας κατάφερε να περάσει ανάμεσα από τα σκάφη και να επιστρέψει στο εσωτερικό του καναλιού. Το Εθνικό Ινστιτούτο Αλιευτικών Επιστημών ανέφερε ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή, ωστόσο οι αρχές επισημαίνουν πως η περιορισμένη δυνατότητα κίνησης και αναζήτησης τροφής ενδέχεται να τον εξασθενήσει όσο παραμένει εγκλωβισμένος.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η επιχείρηση διακόπηκε εκ νέου, καθώς το ζώο δεν έδειχνε διάθεση να εγκαταλείψει το κανάλι.
Περισσότεροι από 600.000 επισκέπτες στο κανάλι
Η παρουσία του καρχαρία έχει προκαλέσει πρωτοφανές ενδιαφέρον στην περιοχή. Το North Port Waterfront Park, το οποίο σε αργίες δέχεται συνήθως περίπου 2.000 επισκέπτες την ημέρα, κατέγραψε συνολικά 607.000 επισκέψεις από τις 19 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του δήμου.
Μάλιστα, η ιστορία του Μπουκάνγκ-ι έχει προκαλέσει ακόμη και συναισθηματικό δέσιμο σε ορισμένους κατοίκους που το παρακολουθούν καθημερινά.
Η 62χρονη Κιμ Τζουνγκ-σουκ επισκέφθηκε την περιοχή την Τρίτη για να αποχαιρετήσει τον καρχαρία. «Έχω δεθεί μαζί του αφού τον βλέπω εδώ για μερικές ημέρες … Νιώθω λίγο λυπημένη», δήλωσε στην εφημερίδα Maeil Shinmun.
Ο δήμαρχος της Μπουσάν, Τσουν Τζε-σου, έχει επίσης εκφράσει τον ενθουσιασμό του για το ζώο. «Έχει πραγματικά κάτι από αστέρα. Εμφανίζεται κάθε πέντε έως δέκα λεπτά», ανέφερε σε δηλώσεις του στο CBS Radio. «Είναι απλώς τόσο όμορφος».
Μάλιστα, ο δήμος αποφάσισε να αξιοποιήσει τη δημοτικότητα του καρχαρία, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο πρεσβευτή του για την προβολή της πόλης. Του απονεμήθηκε ο τίτλος «Shafluencer», έπειτα από διαδικτυακή ψηφοφορία στο Instagram του δήμου, στην οποία το 91% των συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ της ιδέας.
Πηγή: Guardian