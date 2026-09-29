Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων παραμένει εγκλωβισμένος για πάνω από μία εβδομάδα σε κανάλι της πόλης Μπουσάν στη Νότια Κορέα.

Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί το σημείο για να δουν το ζώο, το οποίο ο δήμος ανακήρυξε επίτιμο πρεσβευτή της πόλης.

Το λιμενικό επιχείρησε ανεπιτυχώς να οδηγήσει τον καρχαρία προς την ανοιχτή θάλασσα, διακόπτοντας τις προσπάθειες λόγω της έλλειψης ανταπόκρισης από το ζώο.

Επιστήμονες παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του καρχαρία, εκφράζοντας ανησυχία για την πιθανή εξασθένησή του λόγω του περιορισμένου χώρου κίνησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων έχει μετατραπεί σε απρόσμενη τουριστική ατραξιόν στη Νότια Κορέα, καθώς παραμένει εγκλωβισμένος για περισσότερες από επτά ημέρες σε ένα στενό κανάλι της πόλης Μπουσάν.

Το θαλάσσιο ζώο, το οποίο οι κάτοικοι έχουν ονομάσει «Μπουκάνγκ-ι», από την ονομασία του Βόρειου Λιμανιού της Μπουσάν, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο κανάλι στις 18 Σεπτεμβρίου, αναφέρει ο Guardian στο δημοσίευμά του. Έκτοτε, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί το παραθαλάσσιο πάρκο της πόλης για να το δουν από κοντά.

Advertisement

Advertisement

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα ακολούθησε τη λεία του από τη θάλασσα και κατέληξε στο κανάλι, χωρίς στη συνέχεια να καταφέρει να βρει τον δρόμο της επιστροφής.

Το λιμενικό της Μπουσάν επιχείρησε αρχικά να απομακρύνει τον καρχαρία την ημέρα που εντοπίστηκε. Η επιχείρηση, ωστόσο, σταμάτησε έπειτα από περίπου έξι ώρες, καθώς οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι η πίεση προς το ζώο θα μπορούσε είτε να το τραυματίσει είτε να προκαλέσει επιθετική συμπεριφορά.

아이고! 띨빡 해경들 물을 뿌리면 가냐!



진짜 보내고 싶으면 소형 배터리 선 물려서

물속에 집어넣고 유도 하고 싶은 방향으로 전기 흘려라.



상어는 코에 미세한 전류도 잡아내는 세포가 있다.



전기 제일 싫어해.



솔직히 말해서 내쫒고 싶은게 아니라

해경 니들 상어 구경가는거지? https://t.co/98seohZ6jv pic.twitter.com/iQMCOqb8s0 — 어촌계장 Sook-hee (@Whiskey_Achon) September 29, 2026

Νέα προσπάθεια έγινε το πρωί της Τρίτης, όταν σκάφη του λιμενικού χρησιμοποίησαν πίδακες νερού πίσω από τον καρχαρία, επιχειρώντας να τον κατευθύνουν προς την έξοδο του καναλιού. Η συγκεκριμένη τεχνική είχε χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη διάσωση ενός μεγάλου λευκού καρχαρία που είχε παγιδευτεί σε ρηχά νερά στη Μασαχουσέτη το 2004.

Η πρώτη προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς ο καρχαρίας κατάφερε να περάσει ανάμεσα από τα σκάφη και να επιστρέψει στο εσωτερικό του καναλιού. Το Εθνικό Ινστιτούτο Αλιευτικών Επιστημών ανέφερε ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή, ωστόσο οι αρχές επισημαίνουν πως η περιορισμένη δυνατότητα κίνησης και αναζήτησης τροφής ενδέχεται να τον εξασθενήσει όσο παραμένει εγκλωβισμένος.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η επιχείρηση διακόπηκε εκ νέου, καθώς το ζώο δεν έδειχνε διάθεση να εγκαταλείψει το κανάλι.

Advertisement

🍄 부캉이 부산이 너~~무 좋다고…..!!



부산 북항 수로에 나타난 3.5m 상어 ‘부캉이’.



열흘 넘게 수로를 떠나지 않았다.



오늘(29일)

해경 선박이 워터펌프를 동원해 바다로 유도.



물줄기를 쏘며 밀어내려 했지만 부캉이는 선박을

따돌리고 다시 수로 안으로 돌아왔데요. 😅



결국 수로 밖으로… https://t.co/KlQjuZdWtI pic.twitter.com/vKOhzy34EL — 새미솔 (@GoodM7203) September 29, 2026

Περισσότεροι από 600.000 επισκέπτες στο κανάλι

Η παρουσία του καρχαρία έχει προκαλέσει πρωτοφανές ενδιαφέρον στην περιοχή. Το North Port Waterfront Park, το οποίο σε αργίες δέχεται συνήθως περίπου 2.000 επισκέπτες την ημέρα, κατέγραψε συνολικά 607.000 επισκέψεις από τις 19 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του δήμου.

Μάλιστα, η ιστορία του Μπουκάνγκ-ι έχει προκαλέσει ακόμη και συναισθηματικό δέσιμο σε ορισμένους κατοίκους που το παρακολουθούν καθημερινά.

Advertisement

#사담 그리고 며칠 전 집에서 가까운김에 부캉이를 보고 왔습니다..보시는 분들 모두 행복하시길🤍 pic.twitter.com/3Z2X3V800D — 산3 (@sansam_369) September 29, 2026

Η 62χρονη Κιμ Τζουνγκ-σουκ επισκέφθηκε την περιοχή την Τρίτη για να αποχαιρετήσει τον καρχαρία. «Έχω δεθεί μαζί του αφού τον βλέπω εδώ για μερικές ημέρες … Νιώθω λίγο λυπημένη», δήλωσε στην εφημερίδα Maeil Shinmun.

Ο δήμαρχος της Μπουσάν, Τσουν Τζε-σου, έχει επίσης εκφράσει τον ενθουσιασμό του για το ζώο. «Έχει πραγματικά κάτι από αστέρα. Εμφανίζεται κάθε πέντε έως δέκα λεπτά», ανέφερε σε δηλώσεις του στο CBS Radio. «Είναι απλώς τόσο όμορφος».

Advertisement

Μάλιστα, ο δήμος αποφάσισε να αξιοποιήσει τη δημοτικότητα του καρχαρία, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο πρεσβευτή του για την προβολή της πόλης. Του απονεμήθηκε ο τίτλος «Shafluencer», έπειτα από διαδικτυακή ψηφοφορία στο Instagram του δήμου, στην οποία το 91% των συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ της ιδέας.

Πηγή: Guardian

Advertisement