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Ένα ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε στα πλημμυρισμένα νερά του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, καθώς βίντεο από τη Surf City δείχνει ένα ζώο που φαίνεται να είναι καρχαρίας να κολυμπά στους δρόμους, την ώρα που η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές παράκτιες πλημμύρες από τον ισχυρό nor’easter. Η ταυτοποίηση του ζώου δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το βίντεο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα social media, με τις εικόνες να αποτυπώνουν το μέγεθος της πλημμύρας στη Surf City, όπου τα νερά έχουν καλύψει δρόμους και έχουν μετατρέψει τμήματα της παραθαλάσσιας περιοχής σε ένα ενιαίο υδάτινο τοπίο.

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A dogfish shark was spotted swimming through floodwaters in Surf City, New Jersey, heading up a resident's driveway and then toward Barnegat Bay on Saturday. https://t.co/bz1DkvPDni pic.twitter.com/2tzTVQbhYV — ABC News (@ABC) September 27, 2026

Ισχυρό nor’easter σαρώνει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ

Ισχυρός nor’easter πλήττει τη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ με καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρούς ανέμους και εκτεταμένες παράκτιες πλημμύρες. Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ, ενώ προβλήματα καταγράφονται μέχρι τη Νέα Αγγλία.

Οι υψηλές παλίρροιες και η έντονη θαλασσοταραχή έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, έχουν ακινητοποιήσει οχήματα και έχουν οδηγήσει σε επιχειρήσεις διάσωσης. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, κάτοικοι χρησιμοποίησαν ακόμη και καγιάκ για να μετακινηθούν στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Παράλληλα, περισσότεροι από 100.000 καταναλωτές σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Watch how quickly the water rises. Flooding rapidly swallowed a street in Sea Bright, New Jersey, on Sunday as a nor’easter slammed the coast. pic.twitter.com/ompRHTA5cJ — AccuWeather (@accuweather) September 27, 2026

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον έναν θάνατο. Σύμφωνα με το ABC News, ένας 56χρονος εργαζόμενος της New York City Housing Authority σκοτώθηκε στο Μπρούκλιν το Σάββατο, όταν δέντρο έπεσε πάνω του ενώ περπατούσε σε χώρο στάθμευσης.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία και να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με νερά, καθώς ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά, όμως ο κίνδυνος παράκτιων πλημμυρών αναμένεται να παραμείνει και τη Δευτέρα.