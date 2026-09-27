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Δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα έφθασαν σήμερα στις ΗΠΑ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, έπειτα από μια σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, πλούσιας σε συμβολισμούς, με τη συμμετοχή των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Η μεταφορά των δύο ζώων, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας το 2025, είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη από τον Κινέζο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον για μια σύνοδο με τον Αμερικανό ομόλογό του.

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Αυτά τα ζώα είναι εξαιρετικά δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο και η Κίνα τα χρησιμοποιεί ως ένα διπλωματικό ατού για να καλλιεργήσει τους δεσμούς της με άλλες χώρες παραχωρώντας τα με τη μορφή δανεισμού.

Ο Πινγκ Πινγκ, ηλικίας έξι ετών και η Φου Σουάνγκ, που θα γίνει έξι ετών τον επόμενο μήνα, αναχώρησαν από το διεθνές αεροδρόμιο Chengdu-Shuangliu (νότια) στις 03.00 τοπική ώρα και έπειτα από μια πτήση 16 ωρών έφθασαν στην Ατλάντα, στη Τζόρτζια, λίγο πριν από τις 0700 το πρωί τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το Xinhua.

🐼🐼Giant pandas Ping Ping and Fu Shuang have departed China's Chengdu this early morning on a chartered flight to the US. They'll spend the next 10 years at Zoo Atlanta. https://t.co/qtYyY4v2KS pic.twitter.com/0GGqOS6zct — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) September 27, 2026

To Boeing 777, που χρησιμοποιεί η FedEx, ήταν το αεροπλάνο η πορεία του οποίου παρακολουθείτο περισσότερο στην πλατφόρμα FlightRadar24, καθώς προσέγγιζε την Αλάσκα κατά τη διάρκεια της πτήσης του.

Τα δύο πάντα θα περάσουν τα επόμενα δέκα χρόνια σε έναν ζωολογικό κήπο στην Ατλάντα (νότια). Πριν από την αναχώρησή τους, η Βάση Έρευνας για την Εκτροφή των Γιγάντιων Πάντα της Τσενγκντού διοργάνωσε μια αποχαιρετιστήρια τελετή προς τιμήν τους.

Έμπειροι φροντιστές εστάλησαν από την αμερικανική πλευρά για να συνοδεύσουν το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της πτήσης του, έγραψαν οι Global Times. Εν όψει της άφιξής τους, ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντας ανακαίνισε τις εγκαταστάσεις του για τα πάντα και σύστησε μια ειδική ομάδα για τη φροντίδα τους.

Επιπλέον, διασφάλισε έναν σταθερό και μακροπρόθεσμο εφοδιασμό της σε μπαμπού, που καλλιεργείται τοπικά στην Ατλάντα, τα κλίμα της οποίας είναι παρόμοιο με εκείνο της Τσενγκντού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ