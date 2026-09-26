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Η ισχυρή βροχόπτωση που πλήττει τη Σκιάθο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο νησί, με αρκετούς δρόμους, ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο, να έχουν μετατραπεί μέσα σε λίγη ώρα σε ορμητικούς χειμάρρους.

Εικόνες από βίντεο που καταγράφουν την κατάσταση δείχνουν μεγάλες ποσότητες νερού να έχουν καλύψει τους δρόμους, ενώ τραπέζια και καρέκλες από καταστήματα εστίασης παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

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Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χωριά της Σκιάθου. Μέχρι στιγμής, πάντως, η Πυροσβεστική δεν έχει δεχθεί κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Την εικόνα που επικράτησε στο νησί κατέγραψε σε βίντεο και ο δημοτικός σύμβουλος Σκιάθου Μανώλης Πασχάλης, ο οποίος παράλληλα συνέστησε στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο συνεχίζεται η έντονη κακοκαιρία.

Στη Σκιάθο εξακολουθούν να βρίσκονται και αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους στο νησί.