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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα παλαιότερο βίντεο φοιτητών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίοι χορεύουν και τραγουδούν a cappella μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Σακίρα.

Πρωταγωνιστές του βίντεο είναι τα μέλη του συγκροτήματος Out of the Blue («Από το πουθενά» σε ελεύθερη μετάφραση), τα οποία έχουν γίνει viral για τη διασκευή τους στα τραγούδια «Hips Don’t Lie», «Whenever, Wherever» και «Waka Waka», τρεις από τις πιο γνωστές επιτυχίες της Κολομβιανής σταρ.

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Η εμφάνιση που ενθουσίασε τα social media

Ντυμένα με τη χαρακτηριστική ενδυμασία του Πανεπιστημίου κοστούμι, πουκάμισο και γραβάτα τα μέλη του συγκροτήματος ερμηνεύουν χωρίς μουσική συνοδεία τα τραγούδια της Σακίρα και παράλληλα «λικνίζονται» στον ρυθμό, εκτελώντας τις βασικές χορογραφίες που έχουν συνδεθεί με τις συγκεκριμένες επιτυχίες.

Η εμφάνισή τους κέρδισε χιλιάδες θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να τη χαρακτηρίζουν «συναρπαστική», «ακομπλεξάριστη», «πανέξυπνη» και «εντυπωσιακή».

Shakira is the only artist in history to receive a tribute from the a cappella band Out of the Blue, at Oxford University. pic.twitter.com/RjjRM3QuVh — Kalorie (@kewchiy) June 6, 2026

Ποιοι είναι οι Out of the Blue

Οι Out of the Blue (OOTB) είναι ένα φοιτητικό a cappella συγκρότημα που αποτελείται από φοιτητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Πανεπιστημίου Oxford Brookes στην Οξφόρδη της Αγγλίας.

Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 2000 και έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τις διασκευές σύγχρονων ποπ και ροκ επιτυχιών, τις οποίες ερμηνεύει αποκλειστικά με τις φωνές των μελών του.

Με την πάροδο των ετών, οι Out of the Blue έχουν καταφέρει να αποκτήσουν σημαντική αναγνώριση τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό. Έχουν πραγματοποιήσει περιοδείες στην Ιρλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σκανδιναβία, ενώ έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για τις εμφανίσεις τους στο διάσημο Φεστιβάλ Fringe του Εδιμβούργου.

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Παράλληλα, έχουν κατακτήσει πολυάριθμες διακρίσεις στον χώρο της a cappella μουσικής και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 13 στούντιο άλμπουμ, τρία live άλμπουμ και μία συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Όταν η Σακίρα τούς αποθέωσε δημόσια

Η διεθνής αναγνώριση για τους Out of the Blue ήρθε το 2014, όταν η ίδια η Σακίρα μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τη διασκευή τους στο «Hips Don’t Lie», η οποία είχε δημιουργηθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η ανάρτηση της Κολομβιανής τραγουδίστριας έφερε το συγκρότημα στο προσκήνιο της παγκόσμιας δημοσιότητας και συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνει γνωστό σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

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Σήμερα, περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, το συγκεκριμένο βίντεο συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους χρήστες του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο, η δημιουργικότητα και το χιούμορ δεν έχουν ημερομηνία λήξης.