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Μπορεί η Σακίρα να έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026, ωστόσο λίγο μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της, τα social media κατακλύστηκαν από θεωρίες συνωμοσίας που υποστήριζαν ότι στη σκηνή δεν βρισκόταν η ίδια, αλλά μια σωσίας της.

Η Κολομβιανή σταρ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Burna Boy για να ερμηνεύσουν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, «Dai Dai», σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς.

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Παρόλα αυτά, αρκετοί χρήστες του διαδικτύου στάθηκαν περισσότερο στην εμφάνιση της τραγουδίστριας παρά στο μουσικό μέρος του σόου. Η Σακίρα εμφανίστηκε με τα χαρακτηριστικά καστανόξανθα μαλλιά της, τα οποία αυτή τη φορά ήταν ίσια και βαμμένα σε ανοιχτή απόχρωση του κόκκινου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της φορούσε μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου.

Αυτές οι λεπτομέρειες στάθηκαν αρκετές για να πυροδοτήσουν πλήθος σχολίων, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η καλλιτέχνιδα έδειχνε διαφορετική τόσο στην όψη όσο και στις κινήσεις της πάνω στη σκηνή.

«Είναι η Σακίρα; Δεν μοιάζει με τη Σακίρα. Μήπως τριπάρω;», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Δεν είναι η Σακίρα… Ποια είναι αυτή;».

Ανάμεσα στα σχόλια που έγιναν viral ήταν και το: «Μη μου πεις ότι είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι είναι η σωσίας της Σακίρα», καθώς και το χιουμοριστικό: «Αυτή δεν είναι η Σακίρα. Τα πρόσωπα μπορούν να μας ξεγελάσουν, αλλά οι γοφοί δεν λένε ψέματα».

Κάποιοι άλλοι χρήστες συνέχισαν στο ίδιο ύφος γράφοντας: «ΧΑ ΧΑ, γιατί στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου έφεραν μια σωσία της Σακίρα;» και «Είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι δεν είναι η Σακίρα; Έχουν σωσία εκεί μέσα».

FOFA! 😂 Após agitar a cerimônia de abertura da Copa do Mundo com o hit “Dai Dai”, Shakira foi vista deixando o estádio enquanto dançava e se divertia com seu irmão.



O momento descontraído terminou quando a cantora foi gentilmente convidada pelos organizadores a deixar o local… pic.twitter.com/9jTPrmzN8D Advertisement June 11, 2026

Τις φήμες ενίσχυσε ακόμη περισσότερο μια στιγμή μετά το τέλος της παράστασης, όταν η τραγουδίστρια παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για να χορέψει με τον αδερφό της. Σύμφωνα με χρήστες των social media, η συγκεκριμένη σκηνή τροφοδότησε νέα σχόλια γύρω από το πρόσωπό της, αν και δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να στηρίζει τις θεωρίες περί σωσίας.

Η σύνδεση με τον χωρισμό από τον Πικέ

Οι συζητήσεις αυτές ήρθαν λίγους μήνες μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της Σακίρα για τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ, μια προσωπική υπόθεση που εξακολουθεί να απασχολεί το κοινό.

Η σχέση του πρώην ζευγαριού ολοκληρώθηκε το 2022, έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση δύο παιδιών, του Μίλαν και του Σάσα. Η τραγουδίστρια είχε συνδέσει το όνομά της με τρεις διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν από τον χωρισμό τους, συμπεριλαμβανομένου του Μουντιάλ του 2010, όταν παρουσίασε το εμβληματικό «Waka Waka» (This Time for Africa).

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Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σακίρα είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το τέλος της σχέσης της, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη περίοδος αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές της ζωής της. Παράλληλα, είχε τονίσει πως μέσα από αυτή τη δοκιμασία ανακάλυψε τη δύναμή της και την αξία των ανθρώπων που στάθηκαν στο πλευρό της.

Ωστόσο, είχε ξεκαθαρίσει ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη προς τον Ζεράρ Πικέ, καθώς είναι ο πατέρας των παιδιών της και επειδή, όπως έχει δηλώσει, η σχέση τους συνέβαλε στο να γίνει η μητέρα που είναι σήμερα.

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