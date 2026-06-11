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Μετά από τέσσερα χρόνια προσμονής, το μεγαλύτερο θέαμα του ποδοσφαίρου επιστρέφει στην μεγαλύτερη μορφή του, με 48 ομάδες, 104 αγώνες σε 39 ημέρες!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 άρχισε απόψε στη Πόλη του Μεξικού, ωστόσο, πριν από τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα της διοργάνωσης (22:00), ανάμεσα στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική, οι περίπου 88.000 φίλαθλοι του ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την πρώτη (από τις τρεις) μεγαλοπρεπείς τελετές έναρξης στο στάδιο «Αζτέκα», το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο της λατινικής Αμερικής.

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Συνδυάζοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, το ποδόσφαιρο γιόρτασε μέσα από μελωδίες, δυνατούς ρυθμούς και εκθαμβωτικές ερμηνείες, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη. Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σόου ήταν επίσης το «Papel Picado» (τρυπημένο ή κομμένο χαρτί), μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα μεταξόχαρτου.

Με τη λάμψη της Σακίρα να κυριαρχεί στη σκηνή και μια σειρά από διεθνείς μουσικούς αστέρες να δίνουν τον δικό τους τόνο στη βραδιά, το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου, αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο εθνικών ομάδων.





Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής ήταν η τέσσερις φορές βραβευμένη με Grammy, Σακίρα. Η «βασίλισσα» της ποπ στη Λατινική Αμερική ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι.

Η Νοτιοαφρικανή τραγουδοποιός Τίλα και ο Κολομβιανός τραγουδιστής Τζ. Μπαλβίν ήταν άλλα δύο άλλα δημοφιλή ονόματα στο καστ των αστέρων, το οποίο συμπλήρωσαν οι Μεξικανοί τραγουδιστές, Αλεχάντρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από τη Βενεζουέλα.

Ακόμη οι θεατές στο «Αζτέκα» και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών σε όλο τον πλανήτη, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και δύο από τα κορυφαία συγκροτήματα της Λατινικής Αμερικής, τους «Μάνια» από το Μεξικό και τους «Λος Άντζελες Ασούλς».

Είναι η πρώτη φορά που η διοργάνωση διεξάγεται με 48 ομάδες, έναντι των 32 που συμμετείχαν από το 1998, καθώς και η πρώτη φορά που το Μουντιάλ φιλοξενείται από τρεις χώρες.

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Την Παρασκευή, το Τορόντο θα φιλοξενήσει τη δική του τελετή έναρξης πριν από τον αγώνα Καναδά–Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, με συμμετοχές γνωστών Καναδών καλλιτεχνών όπως η Alanis Morissette, η Alessia Cara, η Jessie Reyez και ο Michael Bublé.

Την ίδια ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν τη δική τους έναρξη στο Λος Άντζελες πριν από τον αγώνα ΗΠΑ–Παραγουάης, με τους Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema και Tyla να πρωταγωνιστούν στο μουσικό πρόγραμμα.

Παράλληλα με τη γιορτή του ποδοσφαίρου, οι αμερικανικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες, ενώ η FIFA έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για τα αντικείμενα που επιτρέπονται στα στάδια.

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Παρότι οι τιμές των εισιτηρίων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του υψηλού κόστους τους, το ενδιαφέρον των φιλάθλων παραμένει τεράστιο. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα όλων των εποχών, τόσο σε προσέλευση όσο και σε στοιχηματική δραστηριότητα.