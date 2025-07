Ανεξέλεγκτη φωτιά κατακαίει από το μεσημέρι της Τετάρτης την ορεινή επαρχία Λεμεσού έχοντας προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο δύο ανθρώπων. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε αστραπιαία, με σύμμαχο τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και περιουσίες.

Σχετικά με τους δύο νεκρούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αρχικά υπήρχε αναφορά για εντοπισμό νεκρού γύρω στις 9:00 το βράδυ της Τετάρτης από μέλη της Πολιτικής Άμυνας, στο δρόμο Μοναγρίου – Άλασσας και εντός αυτοκινήτου που είχε καεί ολοσχερώς. Τελικά εντός αυτοού εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο ενώ αναμένεται η διαδικασία ταυτοποίησης καθώς οι σοροί ήταν αποανθρακωμένοι και δεν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης.

Στο μεταξύ οι κάτοικοι της περιοχή ζουν έναν εφιάλτη. Όπως γράφει ο Φιλελεύθερος Κύπρου οι σκηνές που εκτυλίσσοσνται είναι δραματικές. Κάτοικοι, ηλικιωμένοι, παιδιά και οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους υπό συνθήκες χάους και πανικού ενώ πολλοί σοκαρισμένοι και δακρυσμένοι έβλεπαν τις περιουσίες τους να τυλίγονται στις φλόγες.

Πάνώ από 15 οικισμοί εκκενώθηκαν οι ενώ στο πεδίο της μάχης έχουην ριχτεί εκατοντάδες πυροσβέστες, εθελοντές και μέλη της Πολιτικής Άμυνας, της Εθνικής Φρουράς, της ΜΜΑΔ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ η προσπάθεια ενισχύεται ξανά από τις πρώτες πρωινές ώρες από εναέρια μέσα.

A huge forest fire is currently burning in the Limassol Valley, Cyprus. pic.twitter.com/vpKx4M4ThR