Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία υπόθεση ακραίας παραμέλησης παιδιού έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών έχασε τη ζωή του στη Νέα Υόρκη έπειτα από συνθήκες που οι Αρχές περιγράφουν ως τραγικές και απολύτως αποτρέψιμες.

Η μικρή Τζόισελιν Αν Ντιλέφσκι πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου 2025, όταν αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας στην πόλη Κόρινθ ύστερα από αναφορά ότι το παιδί δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Παρά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Advertisement

Advertisement

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι το κοριτσάκι ζούσε σε εξαιρετικά ακατάλληλες συνθήκες. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, έφερε σοβαρή προσβολή από ψείρες που είχε παραμείνει χωρίς θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να αναπτύξει βαριά αναιμία, η οποία επηρέασε ζωτικά όργανα του οργανισμού της. Παράλληλα, εξετάσεις έδειξαν ότι στο σώμα της υπήρχε κλονιδίνη, φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αρτηριακή πίεση, χωρίς να της έχει συνταγογραφηθεί. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το παιδί δεν είχε εξεταστεί από γιατρό για περίπου δέκα μήνες πριν από τον θάνατό του.

Facebook/ Phoenix Property Maintenance

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμα περιέγραψαν εικόνες εγκατάλειψης και ακαθαρσίας. Το σπίτι ήταν γεμάτο σκουπίδια και έντομα, ενώ οι συνθήκες κρίθηκαν τόσο επικίνδυνες ώστε το ακίνητο χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο για κατοίκηση. Οι ερευνητές εντόπισαν ψείρες στο πρόσωπο και στο τριχωτό της κεφαλής του παιδιού, ενώ διαπίστωσαν ότι τα δόντια του βρίσκονταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Οι γονείς της, ο 34χρονος Μάθιου Ντιλέφσκι και η 33χρονη Σαμάνθα Ντιλέφσκι, παραδέχθηκαν νωρίτερα φέτος την ενοχή τους για ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια. Το δικαστήριο τούς επέβαλε ποινές φυλάκισης από 16 μήνες έως τέσσερα χρόνια.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής στον πατέρα, ο δικαστής ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, τονίζοντας ότι η βασική υποχρέωση ενός γονέα είναι να προστατεύει το παιδί του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο θάνατος της 3χρονης θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχαν ληφθεί τα στοιχειώδη μέτρα φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης.

Ο Μάθιου Ντιλέφσκι δήλωσε στο δικαστήριο ότι εύχεται να είχε πεθάνει ο ίδιος αντί της κόρης του, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα η Σαμάνθα Ντιλέφσκι είχε παραδεχθεί πως απέτυχε να προστατεύσει τόσο την Τζόισελιν όσο και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να απαγορεύσει και στους δύο γονείς κάθε επικοινωνία με τα τέσσερα επιζώντα παιδιά τους έως το 2038, κρίνοντας ότι η παραμέληση δεν περιορίστηκε μόνο στο κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του αλλά επηρέασε συνολικά το οικογενειακό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από people.com και nypost.com