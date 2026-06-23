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Το παιδί υπέστη συνεχιζόμενη βία για εβδομάδες, φέροντας συνολικά είκοσι ένα κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η μικρή Ίζαμπελ κατέληξε τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά από μαζική κρανιοεγκεφαλική κάκωση που προκάλεσε καρδιακή ανακοπή.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να γνώριζαν τις κακοποιητικές συμπεριφορές, ενώ το δικαστήριο εξετάζει μηνύματα και μαρτυρίες για την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας.

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Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση της 2χρονης Ίζαμπελ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από φερόμενη παρατεταμένη κακοποίηση, με τη μητέρα της και τον σύντροφό της να δικάζονται για την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο του Τίσαϊντ, το παιδί έφερε τουλάχιστον 21 κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν και τραύματα που, κατά τους ειδικούς, συνάδουν με σεξουαλική κακοποίηση.

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Στο εδώλιο κάθονται η 21χρονη μητέρα του παιδιού, Αλεξάντρα Γουόκερ, και ο συνομήλικος σύντροφός της, Χάρισον Σίμπσον, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη δολοφονία της μικρής αλλά και για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση σε βάρος του παιδιού.

A mother and her boyfriend sexually assaulted and broke 21 bones in her two-year-old daughter’s body during a ‘campaign of violence’ which led to her death, a court heard today.



Isabelle Rose Welsh had been ‘violently assaulted’ for weeks in the run-up to her death in September… pic.twitter.com/mLBo4VCxoB June 23, 2026

«Συνεχιζόμενη βία» πριν από τον θάνατο

Κατά την κατηγορούσα αρχή, η μικρή Ίζαμπελ υπέστη «συνεχιζόμενη βία» επί εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα από «μαζική κάκωση στο κεφάλι», η οποία προκάλεσε κατάρρευση του οργανισμού του και καρδιακή ανακοπή.

«Δεν επρόκειτο για κάποια φυσιολογική ασθένεια. Ο θάνατός της προήλθε επειδή λίγο πριν από την τελική κατάρρευση της προκλήθηκε μια τεράστια κρανιοεγκεφαλική κάκωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, αστυνομικοί και διασώστες κλήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, όπου εντόπισαν το παιδί αναίσθητο, χωρίς σφυγμό και με εμφανείς μώλωπες στο σώμα του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η 2χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Το κάταγμα που είχε εντοπιστεί λίγες ημέρες πριν

Έντεκα ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Ίζαμπελ είχε μεταφερθεί σε γιατρό και στη συνέχεια σε νοσοκομείο λόγω πόνου στο πόδι. Τότε διαπιστώθηκε κάταγμα, ωστόσο το περιστατικό αποδόθηκε σε ατύχημα και το παιδί επέστρεψε στο σπίτι.

Μετά τον θάνατό της, οι εξετάσεις αποκάλυψαν συνολικά 21 κατάγματα σε οστά των άνω και κάτω άκρων, καθώς και στη σπονδυλική στήλη.

Τα μηνύματα που εξετάζονται από το δικαστήριο

Στο πλαίσιο της δίκης παρουσιάστηκαν επίσης μηνύματα που είχε ανταλλάξει η 21χρονη με τη μητέρα της, στα οποία φέρεται να άφηνε υπονοούμενα για τη συμπεριφορά του συντρόφου της απέναντι στο παιδί.

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«Θέλει να είναι συνέχεια μαζί με μένα και την Ίζαμπελ, ποτέ μόνο με μένα», έγραψε η Γουόκερ, με τη μητέρα της να απαντά: «Γιατί σου κάνει εντύπωση, πάτε πακέτο…».

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η θανατηφόρα κάκωση στο κεφάλι αποτέλεσε «το τελικό σημείο σε μια συνεχιζόμενη εκδήλωση βίας» εις βάρος της 2χρονης και ότι οι δύο κατηγορούμενοι γνώριζαν τι συνέβαινε, χωρίς να το αναφέρουν στις Αρχές.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται, με το δικαστήριο να εξετάζει μαρτυρίες, μηνύματα και υλικό από κάμερες ασφαλείας που σχετίζονται με την υπόθεση.

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