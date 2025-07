Σάλο έχει προκαλέσει στη Σομαλία η είδηση πως ένα 8χρονο κορίτσι, το οποίο αγνοούταν για 6 μήνες, εντοπίστηκε στο σπίτι άνδρα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο σύζυγος της, σύμφωνα με το BBC.

Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2024 είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του μικρού κοριτσιού, από την οικογένεια της, στην ημιαυτόνομη περιοχή Puntland, στη Σομαλία. Μετά από μήνες, έγινε γνωστό πως ο πατέρας της 8χρονης είχε συναινέσει στον γάμο της με ενήλικα, ονόματι Σεΐχης Μαχμούντ (Sheikh Mahmoud).

Οι δυνάμεις της ασφάλειας την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο επιχείρησης, περικύκλωσαν το σπίτι του άνδρα και εισέβαλαν σε αυτό, αφού εκείνος είχε κλειδωθεί σε δωμάτιο με το κορίτσι.

Ο γάμος του Σεΐχη Μαχμούντ με το κορίτσι έχει προκαλέσει οργή στα social media, αλλά και δημόσιες διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου. Αποτέλεσε μάλιστα την αιτία για νέες συζητήσεις αναφορικά με τη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών, αφού μέχρι και σήμερα, δεν έχει αποσαφηνιστεί η ελάχιστη νόμιμη ηλικία για γάμο.

A 50-year-old man in Puntland, Somalia, has been accused of kidnapping a married 8-year-old child, holding in a house for six months, according to statements made to the media by the child's grandmother. Despite the situation, no one has been able to assist the child.



