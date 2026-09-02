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Η επίθεση διήρκεσε πάνω από μία ώρα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ η σορός της πεντηκοντατριάχρονης εντοπίστηκε από την κόρη της.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, όμως εντοπίστηκε αργότερα την ίδια ημέρα από τις αστυνομικές αρχές.

Κατά την ανάκριση, ο Κόρμπερ παραδέχθηκε την πράξη του και πλέον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γουέστμορλαντ χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

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Σοκ έχει προκαλέσει στην Πενσυλβάνια η υπόθεση ενός 29χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του, σε μια επίθεση που, σύμφωνα με τις Αρχές, διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο σπίτι της 53χρονης Κρίστιν Χάμιλτον, στο Σιούικλι Τάουνσιπ της κομητείας Γουέστμορλαντ. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή έξω από την κατοικία της, περίπου στις 09:00, από την κόρη της, η οποία ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία.

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Οσα κατέγραψαν οι κάμερες

Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσυλβάνια, κάμερα που ήταν εγκατεστημένη στην πρόσοψη του σπιτιού κατέγραψε όσα προηγήθηκαν του θανάτου της 53χρονης.

Ως δράστης αναγνωρίστηκε ο 29χρονος γιος της, Γιάκομπ Κόρμπερ. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι επιτέθηκε στη μητέρα του χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια του, αλλά και διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στη βεράντα.

Η 53χρονη φέρεται να είχε μόλις βγει από το ντους και να φορούσε μόνο μια πετσέτα όταν ο γιος της έφτασε στο σπίτι. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεκίνησε η επίθεση, η οποία συνεχίστηκε για περισσότερο από μία ώρα.

Μία φρικιαστική υπόθεση

Ο αστυνομικός Στιβ Λιμάνι χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα φρικιαστική, επισημαίνοντας ότι η γυναίκα δεχόταν επίθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα και πως ο 29χρονος δεν σταματούσε.

Μετά την επίθεση, ο Κόρμπερ φέρεται να άλλαξε ρούχα και να απομακρύνθηκε από το σπίτι. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη συνέχεια κοιμήθηκε σε ένα κοντινό χωράφι.

Η αδελφή του, η οποία βρισκόταν στο σπίτι, ήταν εκείνη που εντόπισε τη μητέρα τους νεκρή και κάλεσε τις Αρχές. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 29χρονου.

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Παραδέχθηκε την πράξη του

Ο Κόρμπερ εντοπίστηκε περίπου στις 17:00 της ίδιας ημέρας, σε δρόμο κοντά στην κατοικία της μητέρας του. Η σύλληψή του μάλιστα καταγράφηκε από τηλεοπτικό συνεργείο που βρισκόταν στην περιοχή και μετέδιδε ζωντανά. Όταν ο 29χρονος αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, φέρεται να γονάτισε και να σήκωσε τα χέρια του, παραδιδόμενος χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Κατά την ανάκριση, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, ενώ οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι έδειξε σε κάποιο βαθμό μεταμέλεια.

Ο Γιάκομπ Κόρμπερ αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία και κρατείται στη φυλακή της κομητείας Γουέστμορλαντ χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η προκαταρκτική ακρόασή του έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.

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